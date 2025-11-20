«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо»

У «Торпедо» забили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), который проводил третий матч в КХЛ. У «Спартака» отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).