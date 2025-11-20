«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо»

У «Торпедо» забили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), который проводил третий матч в КХЛ. У «Спартака» отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).
«Спартак» второй раз в сезоне уступил «Торпедо». 14 сентября московский клуб вел на своем льду 2:0, но в итоге проиграл в овертайме — 3:4.
«Торпедо» победило впервые за три матча. У «Спартака» третье поражение в четырех последних встречах.
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
Артем Загидулин
(00:00-57:51)
1-й период
05:15
Владислав Фирстов
05:15
Александр Пашин
08:52
Антон Сизов
09:12
Александр Яремчук
(Егор Виноградов)
18:35
Кристиан Ярош
2-й период
28:13
Василий Атанасов
(Даниил Журавлев)
32:23
Владислав Фирстов
33:01
Данил Пивчулин
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
34:18
Александр Пашин
38:55
Иван Рябов
(Джоуи Кин, Егор Филин)
3-й период
45:22
Богдан Конюшков
(Никита Шавин, Даниил Журавлев)
47:04
Виктор Федоров
(Василий Атанасов)
49:28
Командный штраф
50:24
Командный штраф
51:14
Иван Морозов
(Джоуи Кин, Кристиан Ярош)
53:10
Антон Силаев
Статистика
Торпедо
Спартак
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
