Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21.11
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.47
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
21.11
Торонто
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
21.11
Филадельфия
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.29
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
21.11
Флорида
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.44
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
21.11
Тампа-Бэй
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.57
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.11
Чикаго
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.11
Колорадо
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.86
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
21.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.35
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
21.11
Анахайм
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21.11
Ванкувер
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.50
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
21.11
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.28
X
4.48
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
6
П1
X
П2

«Спартак» отыгрался с 0:2, но все равно уступил «Торпедо»

Московский «Спартак» проиграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У «Торпедо» забили Александр Яремчук (10-я минута), Василий Атанасов (29), Богдан Конюшков (46) и 17-летний Виктор Федоров (48), который проводил третий матч в КХЛ. У «Спартака» отличились Данил Пивчулин (34), Иван Рябов (39) и Иван Морозов (52).

«Спартак» второй раз в сезоне уступил «Торпедо». 14 сентября московский клуб вел на своем льду 2:0, но в итоге проиграл в овертайме — 3:4.

«Торпедо» победило впервые за три матча. У «Спартака» третье поражение в четырех последних встречах.

Торпедо
4:3
1:0, 1:2, 2:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
20.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Алексей Жамнов
Вратари
Иван Кульбаков
Артем Загидулин
(00:00-57:51)
1-й период
05:15
Владислав Фирстов
05:15
Александр Пашин
08:52
Антон Сизов
09:12
Александр Яремчук
(Егор Виноградов)
18:35
Кристиан Ярош
2-й период
28:13
Василий Атанасов
(Даниил Журавлев)
32:23
Владислав Фирстов
33:01
Данил Пивчулин
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
34:18
Александр Пашин
38:55
Иван Рябов
(Джоуи Кин, Егор Филин)
3-й период
45:22
Богдан Конюшков
(Никита Шавин, Даниил Журавлев)
47:04
Виктор Федоров
(Василий Атанасов)
49:28
Командный штраф
50:24
Командный штраф
51:14
Иван Морозов
(Джоуи Кин, Кристиан Ярош)
53:10
Антон Силаев
Статистика
Торпедо
Спартак
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит