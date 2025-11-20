Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо»

Матч в Москве завершился в серии буллитов со счетом 3:4. У гостей дубль оформил Иван Чехович (24-я и 33-я минуты), еще один гол у Алексея Яковлева (4). Победный буллит на счету Владимира Ткачева. У «Динамо» забили Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа, который перевел игру в овертайм за три секунды до сирены.