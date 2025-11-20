Клуб КХЛ прервал серию из 13 поражений, обыграв «Динамо»

Матч в Москве завершился в серии буллитов со счетом 3:4. У гостей дубль оформил Иван Чехович (24-я и 33-я минуты), еще один гол у Алексея Яковлева (4). Победный буллит на счету Владимира Ткачева. У «Динамо» забили Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа, который перевел игру в овертайм за три секунды до сирены.
«Сибирь» победила впервые с 14 октября (тогда она обыграла астанинский «Барыс» по буллитам — 4:3). В основное время новосибирцы не выигрывали с 19 сентября. Серия из 13 поражений была повторением клубного антирекорда.
«Динамо» проиграло второй матч подряд (и в пятый раз за последние шесть матчей). 15 ноября динамовцы обыграли «Сибирь» в Новосибирске — 3:2.
Клуб 17 ноября отправил в отставку главного тренера Алексея Кудашова.
Вячеслав Козлов
Ярослав Люзенков
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:21)
Антон Красоткин
(00:00-65:00)
Владислав Подъяпольский
(59:57-65:00)
03:36
Тимур Ахияров
03:53
Алексей Яковлев
(Егор Аланов)
15:13
Сергей Артемьев
(Даниил Пыленков, Игорь Ожиганов)
16:05
Иван Чехович
23:51
Иван Чехович
(Федор Гордеев, Владимир Ткачев)
30:56
Артем Сергеев
32:26
Иван Чехович
(Владимир Ткачев, Архип Неколенко)
42:39
Иван Климович
48:30
Дилан Сикьюра
49:27
Максим Джиошвили
55:46
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
59:57
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
победный бросок: Владимир Ткачев
(Сибирь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит