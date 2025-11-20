Первая в сезоне шайба Стася помогла «Динамо» обыграть ЦСКА

На старте домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали московский ЦСКА. Счет в матче был открыт в начале второго периода — точный кистевой бросок нанес форвард «зубров» Егор Бориков. Спустя всего 25 секунд Вадим Мороз, казалось, удвоил перевес хозяев, но после пересмотра момента взятие ворот было отменено из-за нарушения правил.
В следующие пять минут москвичи дважды оказывались в меньшинстве, и оба раза динамовцы наказывали гостей — лишнего реализовали Сэм Энас и Андрей Стась. Американский нападающий продлил серию с голами до пяти игр, а капитан минчан забросил первую шайбу в текущем сезоне.
В заключительной трети игроки ЦСКА сократили отставание до минимума, но Никита Пышкайло вернул на табло комфортную разницу для «Динамо», а незадолго до сирены Даниил Сотишвили поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 5:2.
Столичный клуб остался на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 39 очков за 28 матчей. Заключительный ноябрьский поединок на родном льду «зубры» проведут в субботу против еще одной московской команды — «Спартака». Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17.10.
Дмитрий Квартальнов
Игорь Никитин
Василий Демченко
Дмитрий Гамзин
(00:00-22:25)
Александр Самонов
(22:25-57:41)
Александр Самонов
(58:39-58:54)
21:05
Егор Бориков
(Вадим Шипачев, Тай Смит)
21:49
Даниэль Спронг
22:25
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
24:37
Матвей Шуравин
26:03
Андрей Стась
(Даррен Дитц, Егор Бориков)
27:53
Джош Брук
29:09
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Никита Нестеров)
30:26
Вадим Мороз
42:27
Николас Мелош
44:51
Виталий Абрамов
(Денис Гурьянов, Джереми Рой)
48:09
Никита Пышкайло
(Даррен Дитц, Вадим Мороз)
58:39
Даниил Сотишвили
(Кристиан Хенкель, Андрей Стась)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит