Первая в сезоне шайба Стася помогла «Динамо» обыграть ЦСКА

В следующие пять минут москвичи дважды оказывались в меньшинстве, и оба раза динамовцы наказывали гостей — лишнего реализовали Сэм Энас и Андрей Стась. Американский нападающий продлил серию с голами до пяти игр, а капитан минчан забросил первую шайбу в текущем сезоне.