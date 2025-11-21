«Приехали умирать»: тренер «Динамо» объяснил поражение от «Сибири»

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Игроки новосибирской «Сибири» приехали на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Динамо» умирать, заявил исполняющий обязанности главного тренера «бело-голубых» Вячеслав Козлов.
«Динамо» проиграло «Сибири» дома со счетом 3:4 в серии буллитов. Москвичи уступали со счетом 1:3 и избежали поражения в основное время за 3 секунды до конца третьего периода. «Сибири» удалось прервать худшую в клубной истории 13-матчевую серию поражений в КХЛ.
«Сегодня “Сибирь” приехала после 13 проигрышей, они приехали умирать. Я хотел бы поблагодарить команду за хорошую и достойную игру — они заблокировали 32 броска. Мы бросили в створ 39 раз, здорово сыграл вратарь. Очень сложно отыгрывать два гола вторую игру подряд. Поэтому такой результат. Молодцы, что отыгрались, но будем разбираться и делать выводы какие-то», — сказал Козлов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».
На вопрос о причинах того, почему «Динамо» может проводить отрезки в 20−25 минут, когда ничего не получается, Козлов ответил: «Пока нет объяснений, сложно сказать. Ребята стараются, но вторую игру подряд мы без эмоций. Приходится к третьему периоду из них доставать эти эмоции. Будем надеяться, что это временное явление. Будем настраивать их на следующую игру по-другому».
Козлов исполняет обязанности главного тренера с понедельника, после того как в отставку был отправлен Алексей Кудашов. Под руководством Козлова «Динамо» потерпело два поражения в двух встречах.