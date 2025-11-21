Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.72
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.38
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

«Шанхайские драконы» расторгли контракт с нападающим Маккеггом

«Шанхайские драконы» расторгли контракт с перешедшим в октябре Маккеггом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские драконы» объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.

Маккегг присоединился к «Шанхайским драконам» в октябре. Всего за клуб канадец провел 8 матчей, в которых набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка.

«Шанхайские драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", — отмечается в заявлении.

Маккеггу 33 года, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в 2010 году под общим 62-м номером. Впоследствии форвард выступал за «Флориду Пантерз», «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

На его счету 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 39 набранных очков (21 шайба + 18 голевых передач). В прошлом сезоне Маккегг подписал контракт с чешской «Младой» из Болеслава, однако из-за травмы колена, потребовавшей операцию, не провел ни одного матча.