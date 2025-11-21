«Шанхайские драконы» расторгли контракт с нападающим Маккеггом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхайские драконы» объявил в своем Telegram-канале о расторжении контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.
Маккегг присоединился к «Шанхайским драконам» в октябре. Всего за клуб канадец провел 8 матчей, в которых набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка.
«Шанхайские драконы» и нападающий Грег Маккегг расторгли контракт по соглашению сторон. Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает удачи в дальнейшей карьере", — отмечается в заявлении.
Маккеггу 33 года, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в 2010 году под общим 62-м номером. Впоследствии форвард выступал за «Флориду Пантерз», «Тампу-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
На его счету 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 39 набранных очков (21 шайба + 18 голевых передач). В прошлом сезоне Маккегг подписал контракт с чешской «Младой» из Болеслава, однако из-за травмы колена, потребовавшей операцию, не провел ни одного матча.