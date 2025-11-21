«Шанхайские драконы» расторгли контракт с нападающим Маккеггом

На его счету 233 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 39 набранных очков (21 шайба + 18 голевых передач). В прошлом сезоне Маккегг подписал контракт с чешской «Младой» из Болеслава, однако из-за травмы колена, потребовавшей операцию, не провел ни одного матча.