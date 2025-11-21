«Авангард» расторг контракт с Галимовым

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды “Авангарда” в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.