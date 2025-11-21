«Авангард» расторг контракт с Галимовым

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Омский «Авангард» расторг контракт с российским нападающим Анселем Галимовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Галимов присоединился к «Авангарду» 18 сентября. В нынешнем сезоне он провел 16 игр регулярного чемпионата, в которых набрал 2 очка.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Галимова за честную работу в составе нашей команды. Он пополнил ряды “Авангарда” в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла. Уверен, Ансель своего последнего слова не сказал. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Галимову 34 года. Он также выступал в составе «Авангарда» с 2017 по 2019 год. Всего в КХЛ Галимов провел 695 матчей, в которых набрал 228 очков (118 голов + 110 передач). В прошлом сезоне он провел в составе «Спартака» 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков (14+12).