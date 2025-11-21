«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Астанинский «Барыс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе «Барыса» шайбы забросили Джейк Масси (16-я минута) и Алихан Асетов (33). У гостей отличился Артур Фаизов (13).
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков сыграл 200-й матч в КХЛ.
«Барыс» одержал победу в третьем матче регулярного чемпионата подряд. Астанинская команда, набрав 27 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший в последних трех встречах «Салават Юлаев» с 23 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке.
В следующем матче «Барыс» 23 ноября примет омский «Авангард», в этот же день «Салават Юлаев» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».
Михаил Кравец
Виктор Козлов
Адам Шил
(00:00-10:57)
Семен Вязовой
Андрей Шутов
(10:57-14:29)
Адам Шил
(c 14:29)
05:11
Семен Симонов
08:18
Эмиль Галимов
12:14
Артур Фаизов
(Петр Хохряков, Артем Пименов)
15:09
Джейк Мэсси
(Мэйсон Морелли, Тамирлан Гайтамиров)
17:01
Алихан Асетов
17:01
Райлли Уолш
17:01
Шелдон Ремпал
17:01
Девин Броссо
21:29
Семен Симонов
32:35
Алихан Асетов
(Ансар Шайхмедденов, Кирилл Панюков)
37:34
Райлли Уолш
48:39
Владислав Ефремов
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
