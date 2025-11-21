«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Барыс» одержал победу в третьем матче регулярного чемпионата подряд. Астанинская команда, набрав 27 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший в последних трех встречах «Салават Юлаев» с 23 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке.