«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ, одержав третью победу подряд.

Источник: ХК "Барыс"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Астанинский «Барыс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе «Барыса» шайбы забросили Джейк Масси (16-я минута) и Алихан Асетов (33). У гостей отличился Артур Фаизов (13).

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков сыграл 200-й матч в КХЛ.

«Барыс» одержал победу в третьем матче регулярного чемпионата подряд. Астанинская команда, набрав 27 очков, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший в последних трех встречах «Салават Юлаев» с 23 баллами располагается на предпоследней, десятой строчке.

В следующем матче «Барыс» 23 ноября примет омский «Авангард», в этот же день «Салават Юлаев» сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

Барыс
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
21.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8200 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Виктор Козлов
Вратари
Адам Шил
(00:00-10:57)
Семен Вязовой
Андрей Шутов
(10:57-14:29)
Адам Шил
(c 14:29)
1-й период
05:11
Семен Симонов
08:18
Эмиль Галимов
12:14
Артур Фаизов
(Петр Хохряков, Артем Пименов)
15:09
Джейк Мэсси
(Мэйсон Морелли, Тамирлан Гайтамиров)
17:01
Алихан Асетов
17:01
Райлли Уолш
17:01
Шелдон Ремпал
17:01
Девин Броссо
2-й период
21:29
Семен Симонов
32:35
Алихан Асетов
(Ансар Шайхмедденов, Кирилл Панюков)
37:34
Райлли Уолш
3-й период
48:39
Владислав Ефремов
Статистика
Барыс
Салават Юлаев
Штрафное время
12
6
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит