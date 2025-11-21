Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина

Корешков ранее работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).