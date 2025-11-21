Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.64
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.42
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.38
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.57
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина

Евгений Корешков будет помощником Рафаэля Рише в «Тракторе».

Источник: РБК Спорт

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора». Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Соглашение с 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Корешков ранее работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами он становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022). Еще один Кубок тренер взял с «Металлургом» в 2014 году. С 2010 по 2015 год Корешков был ассистентом Валерия Брагина в молодежной сборной России, с которой победил на чемпионате мира (2011).

17 ноября Бенуа Гру ушел с поста главного тренера «Трактора», сославшись на усталость. Исполняющим обязанности стал Рафаэль Рише.

Ранее 21 ноября «Трактор» объявил об уходе из клуба тренера Марио Рише. Специалист ранее был помощником Гру и отвечал за игру в обороне и меньшинство.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, в нынешнем занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 30 матчах.