«Ак Барс» нанес поражение «Нефтехимику» в матче КХЛ

«Ак Барс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.

Источник: ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Барабанов (12-я минута), Григорий Денисенко (54) и Кирилл Семенов (60). Шайбы у хозяев забросили Евгений Митякин (28) и Герман Точилкин (60).

«Ак Барс» (38 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (31) потерпел третье поражение подряд и идет пятым.

В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет с «Шанхайскими драконами» 23 ноября, «Нефтехимик» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

Нефтехимик
2:3
0:1, 1:0, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
21.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4542 зрителя
Главные тренеры
Игорь Гришин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Ярослав Озолин
Тимур Билялов
1-й период
06:47
Григорий Денисенко
11:46
Александр Барабанов
(Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов)
2-й период
27:28
Григорий Денисенко
27:51
Евгений Митякин
(Андрей Белозеров, Артем Сериков)
33:58
Александр Дергачев
3-й период
46:09
Алексей Марченко
53:19
Григорий Денисенко
(Михаил Фисенко, Владимир Алистров)
59:04
Кирилл Семенов
(Илья Карпухин, Александр Барабанов)
59:24
Герман Точилкин
(Никита Хоружев, Максим Федотов)
Статистика
Нефтехимик
Ак Барс
Штрафное время
2
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит