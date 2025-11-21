«Ак Барс» нанес поражение «Нефтехимику» в матче КХЛ

Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Барабанов (12-я минута), Григорий Денисенко (54) и Кирилл Семенов (60). Шайбы у хозяев забросили Евгений Митякин (28) и Герман Точилкин (60).