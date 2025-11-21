«Ак Барс» нанес поражение «Нефтехимику» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях выиграл у нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Барабанов (12-я минута), Григорий Денисенко (54) и Кирилл Семенов (60). Шайбы у хозяев забросили Евгений Митякин (28) и Герман Точилкин (60).
«Ак Барс» (38 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (31) потерпел третье поражение подряд и идет пятым.
В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет с «Шанхайскими драконами» 23 ноября, «Нефтехимик» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
Игорь Гришин
Анвар Гатиятулин
Ярослав Озолин
Тимур Билялов
06:47
Григорий Денисенко
11:46
Александр Барабанов
(Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов)
27:28
Григорий Денисенко
27:51
Евгений Митякин
(Андрей Белозеров, Артем Сериков)
33:58
Александр Дергачев
46:09
Алексей Марченко
53:19
Григорий Денисенко
(Михаил Фисенко, Владимир Алистров)
59:04
Кирилл Семенов
(Илья Карпухин, Александр Барабанов)
59:24
Герман Точилкин
(Никита Хоружев, Максим Федотов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит