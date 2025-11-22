Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
1
:
Амур
2
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.10
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
1
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.40
П2
4.65
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.49
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.38
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.38
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.43
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.26
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.37
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.34
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

«Сочи» подписал контракт с Кагарлицким

«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким.

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.

«Дмитрий Кагарлицкий — опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах», — сказал заместитель генерального директора клуба по спортивным операциям Вадим Покотило.

Кагарлицкому 36 лет. Его предыдущим клубом было нижегородское «Торпедо», в котором он выступал до конца прошлого сезона. Всего в КХЛ на счету нападающего 533 очка (196 голов и 337 передач) в 816 играх.