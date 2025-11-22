«Сочи» подписал контракт с Кагарлицким

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» в своем Telegram-канале объявил о подписании соглашения с нападающим Дмитрием Кагарлицким.
Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона.
«Дмитрий Кагарлицкий — опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах», — сказал заместитель генерального директора клуба по спортивным операциям Вадим Покотило.
Кагарлицкому 36 лет. Его предыдущим клубом было нижегородское «Торпедо», в котором он выступал до конца прошлого сезона. Всего в КХЛ на счету нападающего 533 очка (196 голов и 337 передач) в 816 играх.