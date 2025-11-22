«Металлург» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Металлурга» шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52), который провел свой 500-й матч в лиге. У гостей дубль оформил Дмитрий Завгородний (7, 11), еще одним голом отметился Даниил Гутик (59). Защитник дальневосточной команды Павел Коледов принял участие в 700-й игре в КХЛ.
Победу магнитогорскому клубу в серии буллитов принес точный бросок Романа Канцерова.
«Металлург» одержал третью победу подряд и с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» (26 баллов) занимает девятую позицию.
В следующем матче магнитогорцы 27 ноября примут омский «Авангард», а владивостокская команда днем ранее примет хабаровский «Амур».
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Александр Смолин
Адам Хуска
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Семен Ручкин, Игорь Гераськин)
17:47
Степан Старков
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Даниил Гутик
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
585:10
Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
60:46
Дмитрий Завгородний
63:49
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит