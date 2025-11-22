«Металлург» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Металлурга» шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52), который провел свой 500-й матч в лиге. У гостей дубль оформил Дмитрий Завгородний (7, 11), еще одним голом отметился Даниил Гутик (59). Защитник дальневосточной команды Павел Коледов принял участие в 700-й игре в КХЛ.