«Металлург» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/hcmetallurg

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). У «Металлурга» шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Михаил Федоров (28) и Владимир Ткачев (52), который провел свой 500-й матч в лиге. У гостей дубль оформил Дмитрий Завгородний (7, 11), еще одним голом отметился Даниил Гутик (59). Защитник дальневосточной команды Павел Коледов принял участие в 700-й игре в КХЛ.

Победу магнитогорскому клубу в серии буллитов принес точный бросок Романа Канцерова.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 48 очками лидирует в таблице Восточной конференции, где «Адмирал» (26 баллов) занимает девятую позицию.

В следующем матче магнитогорцы 27 ноября примут омский «Авангард», а владивостокская команда днем ранее примет хабаровский «Амур».

Металлург Мг
4:3
1:2, 1:0, 1:0, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6984 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
Адам Хуска
1-й период
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Семен Ручкин, Игорь Гераськин)
17:47
Степан Старков
2-й период
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Даниил Гутик
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
3-й период
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
Овертайм
585:10
Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
60:46
Дмитрий Завгородний
63:49
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Адмирал
Штрафное время
8
18
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит