Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
3
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
2
:
Амур
5
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.90
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
1
:
Сибирь
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
3.95
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.52
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.38
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.11
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.38
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.28
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.43
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.26
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.87
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
23.11
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.34
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23.11
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.43
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
23.11
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.14
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Бостон
2
П1
X
П2

Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Андрей Разин заявил, что на данный момент нападающий Евгений Кузнецов не может стабильно выступать на высоком уровне.

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Металлург» в серии буллитов обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов не попал в заявку на матч. Ранее Разин заявлял, что его устраивает уровень игры 33-летнего нападающего.

«Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их. Если его тонкие передачи будут преобладать над его ошибками и недостающим функциональным состоянием, тогда он будет играть. Как сейчас складывается ситуация — он не может больше двух игр подряд сыграть на довольно высоком уровне», — заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форвард принял участие в 12 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 7 очков (0+7). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком «Вашингтон Кэпиталз». В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в «Каролину Харрикейнз». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.

Металлург Мг
4:3
1:2, 1:0, 1:0, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6984 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
Адам Хуска
1-й период
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Семен Ручкин, Игорь Гераськин)
17:47
Степан Старков
2-й период
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Даниил Гутик
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
3-й период
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
Овертайм
585:10
Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
60:46
Дмитрий Завгородний
63:49
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Адмирал
Штрафное время
8
18
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит