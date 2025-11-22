Разин объяснил, почему Кузнецов снова не попал в заявку на игру

В субботу «Металлург» в серии буллитов обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов не попал в заявку на матч. Ранее Разин заявлял, что его устраивает уровень игры 33-летнего нападающего.
«Сейчас хоккей все быстрее и быстрее, и если Женя (Кузнецов) не хочет соответствовать веяниям времени, то он так и будет сидеть в запасе. Я не могу ждать тонких передач. Помимо тонких передач, которые он действительно может делать, есть еще толстые ошибки, когда он на ровном месте теряет шайбу. Я готов прощать какие-то ошибки, но не цепочку их. Если его тонкие передачи будут преобладать над его ошибками и недостающим функциональным состоянием, тогда он будет играть. Как сейчас складывается ситуация — он не может больше двух игр подряд сыграть на довольно высоком уровне», — заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».
Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форвард принял участие в 12 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 7 очков (0+7). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком «Вашингтон Кэпиталз». В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в «Каролину Харрикейнз». Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Александр Смолин
Адам Хуска
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Семен Ручкин, Игорь Гераськин)
17:47
Степан Старков
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Даниил Гутик
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
585:10
Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
60:46
Дмитрий Завгородний
63:49
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит