«Сибирь» с разницей в одну шайбу одержала победу над «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня, 22 ноября, «Сочи» на домашней арене сыграл против «Сибири» из Новосибирска в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сибири».

На 7-й минуте матча вперед «Сочи» вывел Павел Дедунов. «Сибирь» ответила двумя голами во втором периоде — отличились Тимур Ахияров (24-я минута) и Иван Чехович (32-я).

Сочи
1:2
0:0, 0:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Ярослав Люзенков
Вратари
Павел Хомченко
Антон Красоткин
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит