«Сибирь» с разницей в одну шайбу одержала победу над «Сочи» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сибири».
На 7-й минуте матча вперед «Сочи» вывел Павел Дедунов. «Сибирь» ответила двумя голами во втором периоде — отличились Тимур Ахияров (24-я минута) и Иван Чехович (32-я).
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Ярослав Люзенков
Вратари
Павел Хомченко
Антон Красоткин
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Морозов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит