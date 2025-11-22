«Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в матче КХЛ

Московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60).
Голкипер «Динамо» Зак Фукале пятый раз в сезоне сыграл на ноль.
Ранее в этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» со счетом 3:0.
«Спартак» набрал 31 очко в 29 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 41 очком поднялось на вторую строчку.
В следующем матче «Спартак» 25 ноября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 29 ноября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
- «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б;
- «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 4:6;
- «Сочи» — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2.
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Закари Фукале
Артем Загидулин
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
