«Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в матче КХЛ

Московский клуб уступил минчанам второй раз в нынешнем сезоне.

Источник: РБК Спорт

Московский «Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:6 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Сергей Кузнецов (23-я минута), Вадим Шипачев (34), Алекс Лимож (43, 55) и Даниил Сотишвили (53, 60).

Голкипер «Динамо» Зак Фукале пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Ранее в этом сезоне «Динамо» уже обыгрывало «Спартак» со счетом 3:0.

«Спартак» набрал 31 очко в 29 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 41 очком поднялось на вторую строчку.

В следующем матче «Спартак» 25 ноября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 29 ноября в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б;
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 4:6;
  • «Сочи» — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2.

Динамо Мн
6:0
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Закари Фукале
Артем Загидулин
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит