Квартальнов — о разгроме «Спартака»: «Понятно, было непросто. Ребята справились, молодчики»

— Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период был неплохой, обоюдно острый. Игра сегодня понравилась. Держали хорошую скорость. Понятно, была непросто. Ребята справились, молодчики.
— Сегодня отсутствовал Брэди Лайл. Какая причина?
— Заболел.
— Ксавье Уэлле давно уже находится на травме. Когда его ждать на льду?
— После международной паузы.
— В сегодняшнем матче было очень много заброшенных шайб, «Динамо» держало игру в руках. Почему не сыграли Салыго и Хобян?
— Хотели помочь Заку Фукале сыграть «на ноль». Есть некоторые моменты. Им надо очень захотеть попасть в эту команду.
— В сегодняшнем матче Алекс Лимож оформил 3 (2+1) очка. Его форма, которую он показал сегодня — это то, что вы хотите от него видеть или нужно еще прибавлять в чем-то?
— Совершенству нет предела. Конечно, ему стоит прибавлять. То, что он сыграл результативно, то чего мы от него ждем, — это здорово. Но я не могу требовать от него каждую игру. Они вообще забивают всем звеном, хорошо играют. Но сегодня он взял на себя ответственность, сделал результат. Это здорово. Конечно, ждем от него этого.
— В этом сезоне это уже вторая игра против «Спартака». Первая закончилась 3:0, вторая 6:0. За счет чего получается именно со «Спартаком» так играть?
— Та игра была первой [в сезоне], это было очень давно. Брать ту игру во внимание я бы не стал. Сегодня сложились многие факторы. Зак дал тот импульс, сыграл здорово, не дал шанса забить. Это радует, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Закари Фукале
Артем Загидулин
(00:00-59:36)
01:16
Егор Бориков
12:36
Вадим Мороз
20:39
Андрей Миронов
22:28
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
31:00
Даниил Липский
33:50
Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
35:48
Егор Филин
42:33
Алекс Лимож
52:03
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
53:57
Адам Ружичка
53:57
Адам Ружичка
54:56
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
59:35
Даниил Сотишвили
59:54
Тай Смит
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит