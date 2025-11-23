Ричмонд
Квартальнов — о разгроме «Спартака»: «Понятно, было непросто. Ребята справились, молодчики»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Спартаком» (6:0) в матче КХЛ.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Была хорошая игра с нашей стороны. Первый период был неплохой, обоюдно острый. Игра сегодня понравилась. Держали хорошую скорость. Понятно, была непросто. Ребята справились, молодчики.

— Сегодня отсутствовал Брэди Лайл. Какая причина?

— Заболел.

— Ксавье Уэлле давно уже находится на травме. Когда его ждать на льду?

— После международной паузы.

— В сегодняшнем матче было очень много заброшенных шайб, «Динамо» держало игру в руках. Почему не сыграли Салыго и Хобян?

— Хотели помочь Заку Фукале сыграть «на ноль». Есть некоторые моменты. Им надо очень захотеть попасть в эту команду.

— В сегодняшнем матче Алекс Лимож оформил 3 (2+1) очка. Его форма, которую он показал сегодня — это то, что вы хотите от него видеть или нужно еще прибавлять в чем-то?

— Совершенству нет предела. Конечно, ему стоит прибавлять. То, что он сыграл результативно, то чего мы от него ждем, — это здорово. Но я не могу требовать от него каждую игру. Они вообще забивают всем звеном, хорошо играют. Но сегодня он взял на себя ответственность, сделал результат. Это здорово. Конечно, ждем от него этого.

— В этом сезоне это уже вторая игра против «Спартака». Первая закончилась 3:0, вторая 6:0. За счет чего получается именно со «Спартаком» так играть?

— Та игра была первой [в сезоне], это было очень давно. Брать ту игру во внимание я бы не стал. Сегодня сложились многие факторы. Зак дал тот импульс, сыграл здорово, не дал шанса забить. Это радует, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Динамо Мн
6:0
0:0, 2:0, 4:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Жамнов
Вратари
Закари Фукале
Артем Загидулин
(00:00-59:36)
1-й период
01:16
Егор Бориков
12:36
Вадим Мороз
2-й период
20:39
Андрей Миронов
22:28
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
31:00
Даниил Липский
33:50
Вадим Шипачев
(Даниил Сотишвили, Роберт Хэмилтон)
35:48
Егор Филин
3-й период
42:33
Алекс Лимож
52:03
Даниил Сотишвили
(Сергей Кузнецов)
53:57
Адам Ружичка
53:57
Адам Ружичка
54:56
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
59:35
Даниил Сотишвили
59:54
Тай Смит
Статистика
Динамо Мн
Спартак
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит