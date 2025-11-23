Артем Ильенко: «В последнее время не можем найти путь к чужим воротам»

— В принципе считаю, что всю игру, большую ее часть мы провели в зоне соперника. Но пропустили первый гол в большинстве. Упустили игрока «Сибири» — нас поймали в этом моменте. И мы получили контратаку. В результате соперник забил в меньшинстве. К тому же в последнее время мы слабо реализовываем свои моменты, не можем найти путь к чужим воротам. Только в конце основного времени матча с «Сибирью» уже как-то додавили соперника и сравняли счет. Жаль, что проиграли по буллитам.