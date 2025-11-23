Ричмонд
Артем Ильенко: «В последнее время не можем найти путь к чужим воротам»

Хоккеист московского «Динамо» Артем Ильенко — о поражении от аутсайдера Востока, сенсационном увольнении главного тренера и настрое на следующие матчи.

Источник: Спорт-Экспресс

В начале этой недели в КХЛ случилась одна из самых странных отставок в истории лиги. Московское «Динамо» уволило своего главного тренера Алексея Кудашова. Это произошло после выездной победы над «Сибирью» (3:2) и после десяти матчей, в семи из которых бело-голубые выиграли. Под руководством Кудашова весной они дошли до полуфинала Кубка Гагарина — лучший результат клуба с 2013 года. На момент его отставки команда всего на пять очков отставала от первого места в Западной конференции регулярного чемпионата.

Кудашова сменил его многолетний помощник Вячеслав Козлов. Но пока это привело только к двум домашним поражениям — от «Спартака» (2:4) в московском дерби и по буллитам от «Сибири» (3:4), которая именно по итогам встречи с «Динамо» прервала свою кошмарную серию из 13 поражений подряд. В интервью «Известиям» нападающий бело-голубых Артем Ильенко объяснил причины неудач.

— Что случилось с «Динамо» в матче с «Сибирью»? Почему только в концовке третьего периода смогли включиться, когда за две последние минуты сравняли счет, проигрывая 1:3?

— В принципе считаю, что всю игру, большую ее часть мы провели в зоне соперника. Но пропустили первый гол в большинстве. Упустили игрока «Сибири» — нас поймали в этом моменте. И мы получили контратаку. В результате соперник забил в меньшинстве. К тому же в последнее время мы слабо реализовываем свои моменты, не можем найти путь к чужим воротам. Только в конце основного времени матча с «Сибирью» уже как-то додавили соперника и сравняли счет. Жаль, что проиграли по буллитам.

— На «Динамо» повлияло то, что «Сибирь» до этого проиграла 13 матчей подряд? Мог быть недонастрой?

— Если честно, не обращал внимания на их серию, на то, что было у соперника. На игру мы настраивались максимально серьезно.

— Насколько неудачи в двух последних матчах связаны с отставкой Алексея Кудашова?

— Не знаю. Я могу рассуждать только по игре прошедшей, по тому, что у не получалось в матче с «Сибирью».

— Как вообще отреагировали на увольнение главного тренера?

— Я не хочу высказываться на эту тему. Всё было сказано нашим капитаном — я полностью его поддерживаю (после матча со «Спартаком» капитан «Динамо» Игорь Ожиганов назвал отставку Кудашова самой неожиданной в карьере, но призвал не сдаваться, продолжать играть, «не потерять старое и внедрять новое». — Ред.). Стараемся максимально хорошо готовиться к каждому матчу. Впереди у нас много работы.

— Сменивший Кудашова Вячеслав Козлов работал помощником предшественника, но что-то в тактике и тренировочном процессе изменилось за четыре дня под его руководством?

— Конечно. Каждый тренер пытается внести какие-то свои моменты, но сильно рисунок игры не изменился. Только отдельные моменты.

— Насколько в «Динамо» после отставки Кудашова изменилась атмосфера в команде на фоне двух поражений?

— Конечно, когда команда проигрывает, атмосфера не самая лучшая. Но всегда есть следующая встреча. И мы готовимся к ней. У нас впереди очень серьезный соперник — хабаровский «Амур». Нам нужно хорошо использовать четырехдневную паузу между матчами с ним и «Сибирью» и хорошо подготовиться.

— «Спорт-Экспресс» написал, что после отставки Кудашова «Динамо» приостановило переговоры о продлении контрактов с вами, Кириллом Адамчуком и Джорданом Уилом. Как можете это прокомментировать?

— Я не знаю. Никаких разговоров по контракту я лично не веду — этим занимается мой агент. Вообще первый раз слышу такую новость.

— Верите, что теперь «Динамо» может выступить в этом сезоне не хуже, чем в прошлом, когда под руководством Кудашова дошло до полуфинала плей-офф?

— Не загадываю так наперед. Думаю, у нас никто в команде не загадывает настолько далеко. Мы просто готовимся к следующему матчу.

Алексей Фомин