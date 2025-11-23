Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Лада
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.70
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
1
:
Авангард
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
13.75
П2
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.69
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.49
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.92
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.49
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
24.11
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Плющев — о разгромном поражении «Спартака» от минского «Динамо»: «Результат шокирует»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о результатах «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: Sport24

Вчера, 22 ноября, московский клуб потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» со счетом 0:6.

«То, что “Спартак” мог проиграть, в принципе можно было ожидать, но вряд ли с таким счетом, конечно. Результат шокирует именно в контексте счета, а не самого итога.

Минское «Динамо» идет в лидерах сейчас, достаточно уверенно и стабильно играет. «Спартак» же как на качелях. Однозначно можно было предположить, что «Спартаку» будет тяжело в Минске, но проигрывать с сухим счетом все-таки не слишком хорошо, мягко говоря«, — сказал Плющев “ВсеПроСпорт”.