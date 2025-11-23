Плющев — о разгромном поражении «Спартака» от минского «Динамо»: «Результат шокирует»

Вчера, 22 ноября, московский клуб потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» со счетом 0:6.
«То, что “Спартак” мог проиграть, в принципе можно было ожидать, но вряд ли с таким счетом, конечно. Результат шокирует именно в контексте счета, а не самого итога.
Минское «Динамо» идет в лидерах сейчас, достаточно уверенно и стабильно играет. «Спартак» же как на качелях. Однозначно можно было предположить, что «Спартаку» будет тяжело в Минске, но проигрывать с сухим счетом все-таки не слишком хорошо, мягко говоря«, — сказал Плющев “ВсеПроСпорт”.