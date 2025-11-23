«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений в КХЛ. Уфимская команда, набрав 25 очков, занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший четвертый раз подряд «Нефтехимик» с 31 баллом располагается на пятой строчке.