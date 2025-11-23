«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Владислав Ефремов (30-я минута), Александр Жаровский (43) и Григорий Панин (44). У «Нефтехимика» отличился Никита Хоружев (18).
«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений в КХЛ. Уфимская команда, набрав 25 очков, занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший четвертый раз подряд «Нефтехимик» с 31 баллом располагается на пятой строчке.
В следующем матче «Салават Юлаев» 27 ноября примет астанинский «Барыс», двумя днями ранее «Нефтехимик» дома сыграет с омским «Авангардом».