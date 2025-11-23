Со счётом 2:5 завершился матч «Барыса» в КХЛ

На 15:14 Пономарев оформил дубль, доведя счёт до 4:0, после чего его успех повторил Котляревский — 5:0. На 18:12 Алихан Омирбеков сократил отставание хозяев до 1:5. В третьем периоде Макс Уиллмен забил второй гол «Барыса», но на большее команда уже не смогла рассчитывать.