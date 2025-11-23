Ричмонд
Со счётом 2:5 завершился матч «Барыса» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 2:5, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Игра началась с быстрого гола гостей: на 2-й минуте первого периода отличился Василий Пономарев. Во втором периоде преимущество омской команды увеличил Михаил Котляревский, забив на 4-й минуте, а чуть позже — на 4:26 — ещё один гол оформил защитник Михаил Гуляев.

На 15:14 Пономарев оформил дубль, доведя счёт до 4:0, после чего его успех повторил Котляревский — 5:0. На 18:12 Алихан Омирбеков сократил отставание хозяев до 1:5. В третьем периоде Макс Уиллмен забил второй гол «Барыса», но на большее команда уже не смогла рассчитывать.

С этим результатом «Авангард» набирает 39 очков и остаётся третьим в Восточной конференции КХЛ, а «Барыс» с 27 очками занимает восьмое место.

Барыс
2:5
0:1, 1:4, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
23.11.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 10010 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ги Буше
Вратари
Адам Шил
(00:00-24:26)
Андрей Мишуров
Андрей Шутов
(c 24:26)
1-й период
02:02
Василий Пономарев
(Игорь Мартынов)
15:50
Дамир Шарипзянов
2-й период
24:07
Михаил Котляревский
(Артем Блажиевский, Майкл Маклауд)
24:26
Михаил Гуляев
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
24:47
Василий Пономарев
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
35:14
Михаил Котляревский
(Майкл Маклауд, Максим Лажуа)
38:12
Алихан Омирбеков
(Самат Данияр)
3-й период
43:06
Майкл Маклауд
52:21
Клим Костин
54:59
Михаил Котляревский
57:46
Макс Уиллман
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
57:58
Тайс Томпсон
57:58
Василий Пономарев
Статистика
Барыс
Авангард
Штрафное время
2
10
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит