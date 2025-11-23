Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
24.11
Айлендерс
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.49
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
24.11
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.93
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
24.11
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.39
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

«Ак Барс» по буллитам обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

«Ак Барс» в серии буллитов победил «Шанхайских драконов» в матче чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «драконов» шайбы забросили Остин Вагнер (18-я минута) и Райли Саттер (27). В составе казанцев отличились Артем Галимов (32) и Александр Барабанов (40). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

Казанцы одержали третью победу подряд и, набрав 40 очков, идут вторыми в таблице Восточной конференции, «Шанхайские драконы» с 33 баллами располагаются на шестой строчке в таблице Западной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» 25 ноября встретится в гостях с московским «Спартаком», китайская команда на следующий день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».

В другом матче дня череповецкая «Северсталь» обыграла дома тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0.

Шанхай Дрэгонс
2:3
1:0, 1:2, 0:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
23.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 11118 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Анвар Гатиятулин
Вратари
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
1-й период
17:17
Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
2-й период
26:49
Райли Саттер
(Владимир Кузнецов)
31:45
Артем Галимов
(Александр Хмелевский, Илья Сафонов)
33:33
Спенсер Фу
39:20
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Ак Барс
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит