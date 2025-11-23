«Ак Барс» по буллитам обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «драконов» шайбы забросили Остин Вагнер (18-я минута) и Райли Саттер (27). В составе казанцев отличились Артем Галимов (32) и Александр Барабанов (40). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса».
Казанцы одержали третью победу подряд и, набрав 40 очков, идут вторыми в таблице Восточной конференции, «Шанхайские драконы» с 33 баллами располагаются на шестой строчке в таблице Западной конференции.
В следующем матче «Ак Барс» 25 ноября встретится в гостях с московским «Спартаком», китайская команда на следующий день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».
В другом матче дня череповецкая «Северсталь» обыграла дома тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:0.
Жерар Галлан
Анвар Гатиятулин
Патрик Рибар
(00:00-65:00)
Тимур Билялов
(00:00-65:00)
17:17
Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
26:49
Райли Саттер
(Владимир Кузнецов)
31:45
Артем Галимов
(Александр Хмелевский, Илья Сафонов)
33:33
Спенсер Фу
39:20
Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Никита Лямкин)
победный бросок: Александр Барабанов
(Ак Барс)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит