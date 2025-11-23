«Ак Барс» по буллитам обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге, где китайский клуб проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «драконов» шайбы забросили Остин Вагнер (18-я минута) и Райли Саттер (27). В составе казанцев отличились Артем Галимов (32) и Александр Барабанов (40). В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Ак Барса».