Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.90
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
1
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Два хоккеиста «Металлурга» вошли в число лучших игроков недели в КХЛ

КХЛ включила в число игроков недели форварда «Амура» Петькова, защитника Пресса и 18-летнего Федорова из «Металлурга», а также вратаря «Дрэгонс» Рибара.

Источник: РБК Спорт

Робин Пресс и Михаил Федоров из магнитогорского «Металлурга» стали, соответственно, лучшим защитником и новичком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

18-летний Федоров записал на свой счет два гола и передачу в трех матчах недели, а Пресс — шайбу и три «ассиста». «Металлург» лидирует в чемпионате.

Среди вратарей в лиге лучшим стал словак Патрик Рибар из «Шанхай Дрэгонс» — он помог команде всухую обыграть новосибирскую «Сибирь» (3:0) и в овертайме — ярославский «Локомотив» (4:3), а также взять очки в матче с казанским «Ак Барсом» (2:3 после буллитов).

Лучшим нападающим признали Кирилла Петькова из хабаровского «Амура», у него три гола и передача в двух матчах недели, причем его шайбы челябинскому «Трактору» (6:4) и «Локомотиву» (6:4) стали победными.