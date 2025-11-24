«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ, Радулов набрал три очка

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе хозяев оформил Мартин Гернат (31-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Георгий Иванов (6) и Александр Радулов (19). В составе «Сибири» отличился Иван Климович (55).