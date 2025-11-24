Ричмонд
«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ, Радулов набрал три очка

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл «Сибирь» из Новосибирска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе хозяев оформил Мартин Гернат (31-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Георгий Иванов (6) и Александр Радулов (19). В составе «Сибири» отличился Иван Климович (55).

С учетом голевых передач Гернат и Радулов набрали по три очка.

«Локомотив» (43 очка) возглавил Западную конференцию. «Сибирь» (21) замыкает таблицу на Востоке.

В следующем матче «Локомотив» 26 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Сибирь» 29 ноября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Локомотив
4:1
2:0, 2:0, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
24.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7525 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ярослав Люзенков
Вратари
Алексей Мельничук
Антон Красоткин
(00:00-58:02)
1-й период
02:13
Байрон Фрэз
05:32
Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
17:36
Андрей Чуркин
18:38
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
2-й период
28:19
Владимир Ткачев
30:17
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Степан Никулин)
35:03
Мартин Гернат
(Александр Радулов, Максим Шалунов)
39:05
Александр Елесин
3-й период
52:04
Александр Волков
54:40
Иван Климович
(Илья Люзенков, Егор Климович)
56:40
Байрон Фрэз
Статистика
Локомотив
Сибирь
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит