«Локомотив» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ, Радулов набрал три очка

Встреча прошла в понедельник в Ярославле и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе хозяев оформил Мартин Гернат (31-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Георгий Иванов (6) и Александр Радулов (19). В составе «Сибири» отличился Иван Климович (55).
С учетом голевых передач Гернат и Радулов набрали по три очка.
«Локомотив» (43 очка) возглавил Западную конференцию. «Сибирь» (21) замыкает таблицу на Востоке.
В следующем матче «Локомотив» 26 ноября на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Сибирь» 29 ноября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
24.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7525 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ярослав Люзенков
Вратари
Алексей Мельничук
Антон Красоткин
(00:00-58:02)
1-й период
02:13
Байрон Фрэз
05:32
Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
17:36
Андрей Чуркин
18:38
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
2-й период
28:19
Владимир Ткачев
30:17
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Степан Никулин)
35:03
Мартин Гернат
(Александр Радулов, Максим Шалунов)
39:05
Александр Елесин
3-й период
52:04
Александр Волков
54:40
Иван Климович
(Илья Люзенков, Егор Климович)
56:40
Байрон Фрэз
Статистика
Локомотив
Сибирь
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
