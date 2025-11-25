Ричмонд
«Динамо» впервые победило под руководством Козлова

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу «бело-голубых», у которых отличились Дилан Сикьюра (3-я и 51-я минуты), Джордан Уил (58) и Максим Комтуа (59). В составе гостей шайбы забросили Илья Талалуев (20) и Алекс Броадхерст (20).

Эта встреча была 1200-й для «Динамо» в КХЛ. Команда впервые победила под руководством Вячеслава Козлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения 17 ноября Алексея Кудашова. Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин выиграл 50-й матч в лиге. Также команда прервала серию из четырех домашних поражений.

«Бело-голубые» с 36 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции, «Амур» (28 очков) располагается на седьмой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 26 ноября примет лидера конференции ярославский «Локомотив», дальневосточный клуб в тот же день сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом».

Динамо М
4:2
1:2, 0:0, 3:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
24.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6634 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Александр Гальченюк
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-59:47)
Максим Дорожко
(00:00-58:24)
Максим Дорожко
(c 58:57)
1-й период
01:20
Егор Воронков
02:15
Дилан Сикьюра
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
19:37
Илья Талалуев
(Егор Воронков, Артем Шварев)
19:46
Алекс Бродхерст
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
2-й период
25:51
Ярослав Дыбленко
37:13
Джордан Уил
3-й период
49:43
Рауль Акмальдинов
50:51
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Ярослав Лихачев
53:08
Ярослав Лихачев
57:26
Джордан Уил
(Фредрик Классон, Антон Слепышев)
58:57
Максим Комтуа
(Максим Мамин)
Статистика
Динамо М
Амур
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит