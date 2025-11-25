«Динамо» впервые победило под руководством Козлова

Эта встреча была 1200-й для «Динамо» в КХЛ. Команда впервые победила под руководством Вячеслава Козлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения 17 ноября Алексея Кудашова. Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин выиграл 50-й матч в лиге. Также команда прервала серию из четырех домашних поражений.