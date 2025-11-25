«Динамо» впервые победило под руководством Козлова

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу «бело-голубых», у которых отличились Дилан Сикьюра (3-я и 51-я минуты), Джордан Уил (58) и Максим Комтуа (59). В составе гостей шайбы забросили Илья Талалуев (20) и Алекс Броадхерст (20).
Эта встреча была 1200-й для «Динамо» в КХЛ. Команда впервые победила под руководством Вячеслава Козлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения 17 ноября Алексея Кудашова. Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин выиграл 50-й матч в лиге. Также команда прервала серию из четырех домашних поражений.
«Бело-голубые» с 36 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции, «Амур» (28 очков) располагается на седьмой строчке на Востоке.
В следующем матче «Динамо» 26 ноября примет лидера конференции ярославский «Локомотив», дальневосточный клуб в тот же день сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом».
Вячеслав Козлов
Александр Гальченюк
Максим Моторыгин
(00:00-59:47)
Максим Дорожко
(00:00-58:24)
Максим Дорожко
(c 58:57)
01:20
Егор Воронков
02:15
Дилан Сикьюра
(Антон Слепышев, Даниил Пыленков)
19:37
Илья Талалуев
(Егор Воронков, Артем Шварев)
19:46
Алекс Бродхерст
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
25:51
Ярослав Дыбленко
37:13
Джордан Уил
49:43
Рауль Акмальдинов
50:51
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Дилан Сикьюра
53:08
Ярослав Лихачев
53:08
Ярослав Лихачев
57:26
Джордан Уил
(Фредрик Классон, Антон Слепышев)
58:57
Максим Комтуа
(Максим Мамин)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит