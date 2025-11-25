СКА забрал армейское дерби благодаря дублю Хайруллина. Ларионов обошел Никитина в борьбе за плей-офф

Понедельничная программа КХЛ украсилась вторым в сезоне армейским дерби — СКА приехал в гости к ЦСКА. В октябре в Санкт-Петербурге москвичи выиграли 4:3, но теперь петербуржцы взяли реванш — 4:1.
Уверенная победа невских армейцев
У хозяев игра пошла наперекосяк с самого начала: уже на 9-й секунде Павел Карнаухов получил две минуты за подножку. Однако большинство СКА не реализовал, а дальнейшее давление не принесло результата. Тем не менее гости ощутимо превзошли соперника по броскам в створ — 11:2. Несколько раз выручил ЦСКА голкипер Александр Самонов.
Второй период москвичи тоже начали в меньшинстве — в самом конце первой двадцатиминутки за толчок удалили Николая Коваленко. ЦСКА выдержал натиск во многом благодаря Самонову. Но на 26-й минуте, уже в равных составах, Марат Хайруллин открыл счет, увенчав быструю комбинацию.
Проблемы команды Игоря Никитина на этом не закончились. На 35-й минуте Рокко Гримальди удвоил преимущество СКА — американский форвард точно бросил из левого круга, и шайба, задев Самонова, все же оказалась в сетке. Хотя период команда Никитина провела ровнее (9:9 по броскам в створ), завершился он для нее неудачно.
Третью двадцатиминутку уже СКА начал в меньшинстве — в конце второго периода за игру высоко поднятой клюшкой удалили Тревора Мерфи. Позднее петербуржцы получили еще два подряд удаления (Маркус Филлипс и Михаил Воробьев), а ЦСКА постепенно усиливал давление.
На 55-й минуте хозяева сократили отставание — Денис Гурьянов прорвался в правый круг и с неудобной руки точно бросил в дальний угол, оставив Сергея Иванова без шансов.
Однако интрига быстро исчезла. На 57-й минуте Марат Хайруллин оформил дубль, подкараулив отскок. А на 59-й минуте Бренден Лайпсик отправил шайбу в пустые ворота после стремительной контратаки — 4:1.
СКА — плюс, ЦСКА — минус
Это армейское дерби было особенно принципиальным — команды сражались за место в зоне плей-офф Западной конференции. Накануне встречи ЦСКА занимал восьмую строчку, имея на счету 29 очков после 29 матчей. Петербуржцы располагались на девятой, имея на один балл меньше после 26 игр. После победы СКА обошел москвичей и вытеснил их из восьмерки.
После матча Игорь Никитин был немногословен: «К ребятам какие претензии? Наверное, дело в тренере».
На пресс-конференции он развил мысль: «Очень плохая игра. Перед своими болельщиками мы должны быть в другом свете. Не хватает эмоций? Я думаю, они должны появляться, когда ты занимаешь девятое место на “Западе”. Это и беспокоит. В этом проблема. Для ЦСКА такое положение неприемлемо. Команды нет — мы создаем ее, но ее пока нет».
Игорь Ларионов, напротив, подчеркнул, что расслабляться рано: «Груз никогда не падает с плеч. Когда находишься на поле или на льду — всегда есть ситуации, которые надо преодолевать. Понятно, что радоваться, гордиться или быть в восторге из-за сегодняшней победы — это не в наших правилах. Идет длинный марафонский сезон. Радует одно — мы набираем уверенность, ту химию, которая видна невооруженным глазом. Конечно, мы порадуемся победе — это то, ради чего мы живем. Но впереди Казань, поэтому нам важно не отрываться от земли».
27 ноября ЦСКА ждет домашний матч с «Ладой», СКА сыграет с «Северсталью» на выезде 26-го числа.
Артем Белинин