СКА забрал армейское дерби благодаря дублю Хайруллина. Ларионов обошел Никитина в борьбе за плей-офф

Игорь Ларионов, напротив, подчеркнул, что расслабляться рано: «Груз никогда не падает с плеч. Когда находишься на поле или на льду — всегда есть ситуации, которые надо преодолевать. Понятно, что радоваться, гордиться или быть в восторге из-за сегодняшней победы — это не в наших правилах. Идет длинный марафонский сезон. Радует одно — мы набираем уверенность, ту химию, которая видна невооруженным глазом. Конечно, мы порадуемся победе — это то, ради чего мы живем. Но впереди Казань, поэтому нам важно не отрываться от земли».