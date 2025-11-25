ХК «Сибирь» потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом»

Матч начался с удаления: уже в одной из первых смен правила нарушил Байрон Фрэз. «Сибирь» создала несколько опасных моментов, но вратарь «Локомотива» Иван Мельничук действовал надежно. Ярославцы ответили результативной атакой: первую шайбу забросил Георгий Иванов. Реализовав большинство, они увеличили счет: Александр Радулов после броска Егора Сурина отправил шайбу в сетку.