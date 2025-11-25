Ричмонд
ХК «Сибирь» потерпел поражение в матче с ярославским «Локомотивом»

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение в матче КХЛ от ярославского «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 4:1. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Матч начался с удаления: уже в одной из первых смен правила нарушил Байрон Фрэз. «Сибирь» создала несколько опасных моментов, но вратарь «Локомотива» Иван Мельничук действовал надежно. Ярославцы ответили результативной атакой: первую шайбу забросил Георгий Иванов. Реализовав большинство, они увеличили счет: Александр Радулов после броска Егора Сурина отправил шайбу в сетку.

Хотя «Сибирь» и пыталась отыграться, опасных моментов было немного. «Локомотив» оформил дубль: две шайбы на счету Мартина Герната, одна из которых была забита в большинстве.

В третьем отрезке ярославцы контролировали ход игры. «Сибирь» практически не создавала угрозы у ворот «Локомотива», и лишь в конце матча отличился Иван Климович.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков после матча отметил, что команда начинает понимать требования тренеров, но против такого соперника нельзя допускать ошибок, которые сразу же приводят к голам.

Локомотив
4:1
2:0, 2:0, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
24.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7525 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Ярослав Люзенков
Вратари
Алексей Мельничук
Антон Красоткин
(00:00-58:02)
1-й период
02:13
Байрон Фрэз
05:32
Георгий Иванов
(Мартин Гернат, Александр Радулов)
17:36
Андрей Чуркин
18:38
Александр Радулов
(Егор Сурин, Рушан Рафиков)
2-й период
28:19
Владимир Ткачев
30:17
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Степан Никулин)
35:03
Мартин Гернат
(Александр Радулов, Максим Шалунов)
39:05
Александр Елесин
3-й период
52:04
Александр Волков
54:40
Иван Климович
(Илья Люзенков, Егор Климович)
56:40
Байрон Фрэз
Статистика
Локомотив
Сибирь
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
