Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в «Сибирь»

НОВОСИБИРСК, 25 ноя — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева на пост главного тренера новосибирской команды.
Буцаев возглавил «Сибирь» 3 октября, подписав контракт до конца текущего сезона. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту Вадима Епанчинцева. Под руководством Буцаева «Сибирь» провела 15 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержала три победы при 12 поражениях. 14 ноября Буцаев оставил должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«Выводы были сделаны. Выводы и в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера… Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись», — сказал Травников в прямом эфире регионального телеканала ОТС.
Он пообещал, что состав команды будет усилен, а также выразил надежду на то, что что команда «зацепится» за плей-офф.
«Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона, а тогда все шансы зацепиться за восьмое место, войти в плей-офф у клуба есть», — сказал он.
В настоящее время обязанности главного тренера «Сибири» исполняет Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента в тренерском штабе. Команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 21 очком после 30 матчей и отстает от идущего восьмым астанинского «Барыса» на восемь баллов.