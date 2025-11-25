Сборная России вредит «Салавату» — сначала выдернули вундеркинда, а теперь тренера. Зачем Ротенбергу нужен Козлов?

В этом году уфимский хоккей переживает крайне непростые времена. Еще весной казалось, что у «Салавата Юлаева» открывается окно возможностей. Команда Виктора Козлова спустя два сезона неудач преодолела-таки барьер первого раунда, а потом и вовсе добралась до полуфинала, где покусала будущих чемпионов из Ярославля. Глава Башкирии Радий Хабиров лично предложил наставнику новый контракт, тот дал согласие остаться в клубе, а потом…
…а потом «Салавату Юлаеву» резко сократили финансирование, накопившиеся долги вынудили расстаться с лидерами, а без Джошуа Ливо, Скотта Уилсона, Нэйтана Тодда и Шелдона Ремпала уфимцы начали новый сезон в непривычном статусе аутсайдеров. И несмотря на то, что менеджерам «юлаевцев» удалось найти деньги на возвращение Рэмпала, на данный момент они все еще прозябают за пределами плей-офф.
Надежда на то, что уфимцы даже в таком эконом-режиме залетят в восьмерку Востока, появились в конце октября. Тогда команда Козлова одержала пять побед подряд, в том числе одолев мощный «Трактор». А одним из главных творцов этого прорыва был 18-летний Александр Жаровский. Друг Ивана Демидова и проспект «Монреаля» за эти пять игр забросил три шайбы и отдал четыре голевые передачи!
Такой всплеск в игре Жаровского сделал его главным претендентом на приз имени Черепанова — наш отечественный «Колдер Трофи». Он шел по прошлогоднему графику Демидова, хотя в напарниках у молодого форварда не было партнеров масштаба Евгения Кузнецова. Жаровский и сегодня, в конце ноября, лучший бомбардир «Салавата Юлаева» с 17 очками. Вот только и он, и вся команда притормозили.
А случилось это после того, как Жаровского посреди чемпионата КХЛ выдернули в… сборную России! Да-да, в молодежную сборную России. Но какие турниры могут быть в начале ноября, если наша команда отстранена от международных турниров? Жаровский уехал на Кубок Будущего — постсоветский междусобойчик, где помимо юниорской и молодежной сборных России участвуют казахская и белорусская молодежки. Тот ли это турнир, на который нужно выдергивать игроков КХЛ?
Еще в те годы, когда наша молодежка играла против канадцев и других топовых сборных, клубы были вынуждены обходиться без своих вундеркиндов на время чемпионатов мира. Но с этим еще можно было смириться, учитывая масштаб события и интересны национальной команды. Но при этом на традиционную суперсерию с канадцами всегда ездили только те, кто не проходят в состав клубов КХЛ. Если парень играет среди мужиков и играет успешно, зачем его проверять в играх со сверстниками?
Однако Жаровского призвали на игры с казахами и белорусами. И он помог молодежной сборной России выиграть Кубок Будущего, набрав в решающей игре 3 (0+3) очка. Вот только в это самое время его «Салават Юлаев» проиграл прямым конкурентам из Нижнекамска, не сумев забросить «Нефтехимику» ни одной шайбы. Стоит ли говорить, что находящийся «в огне» Жаровский мог бы помочь уфимцам зацепиться за очки? А уже после возвращения Александра в клуб у него случился спад: в 5 играх, что юный бомбардир не набирал очков, уфимцы одержали всего одну победу.
И вот — новая подстава для «Салавата Юлаева». На Кубок Первого канала уезжает главный тренер уфимцев. Кто-то скажет, что войти в тренерский штаб сборной России — это честь, а забирают Козлова не по ходу чемпионата, а в паузу. Вот только для команды, которая по-прежнему за чертой восьмерки, единственный перерыв в регулярке — это возможность подтянуть слабые стороны, поработать над физикой и тактикой. И какими бы сильными ни были помощники у Козлова, фактор главного тренера здесь ключевой.
Козлов довольно неожиданно оказался среди помощников Романа Ротенберга. Помимо него в штаб «России 25» попали Константин Шафранов из «Ак Барса», Альберт Лещев из «Сибири», Евгений Корешков из «Трактора», Андрей Царев из «Сочи», Алексей Бабинцев из питерского «Динамо», Антон Бут из «Локомотива», а также заслуженный мастер спорта Максим Соколов, Александр Трошин и Матвей Кондратьев. Несмотря на многообразие клубов, почти все эти тренеры работали с Ротенбергом в прошлом сезоне.
Тренером вратарей СКА в прошлом сезоне был Соколов. Работал в штабе Лещев, летом пополнивший штаб «Сибири». Бабинцев стал спортивным директором питерского «Динамо», которое связано с «Динамо» московским, где с недавних пор трудится Роман Борисович. А Шафранов и Корешков, согласно легенде, не принимали предложения от других клубов по одной простой причине — они ждали, где же окажется Ротенберг в качестве тренера. Однако в итоге Шафранов пришел на помощь Анвару Гатиятулину, под которым закачалось кресло в Казани, а Евгений Коршков усилил штаб «Трактора» после внезапного ухода Бенуа Гру.
Как в эту парадигму вписывается Козлов, нигде и никогда не работавший с Ротенбергом — не очень понятно. Допустим, что Роман Борисович высоко оценивает наставника «Салавата Юлаева» и котирует его как коллегу. Но стоило ли главного тренера другого клуба КХЛ привлекать к турниру, где соперники — все те же Казахстан и Белоруссия? Почему бы не позвать специалистов из московского «Динамо», где Ротенберг занимает пост заместителя генерального директора и является членом совета директоров? Козлов — единственный главный тренер в штабе команды, которая и сборной России то является довольно условно.
Вот и получается, что в иных условиях, когда сборная России играла против сильнейших команд планеты, привлечение в штаб одного из самых интересных главных тренеров КХЛ, было бы правильным решением. А для Уфы вызов Жаровского и Козлова — высокой оценкой работы всей организация. Но здесь и сейчас, когда в существовании сборной нет особого смысла, нужно следовать интересам клубов, тем более, когда они переживают не лучшие времена.
Дмитрий Ерыкалов