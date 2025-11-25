Уедет ли Хартли из «Локомотива»? Почему Кузнецов сидит в запасе «Магнитки»? Инсайды от Хайруллина

1. Если лет пять назад вы кому-то показали бы нынешнюю турнирную таблицу Западной конференции, вас могли бы увезти в психбольницу. Никто в здравом уме не мог бы и представить, что ЦСКА почти к середине регулярки может быть за пределами первой восьмерки. Тем более после возвращения на пост главного тренера Игоря Никитина. Быстрых результатов Никитин не давал и в «Локомотиве» — игрокам понадобилось какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Но ЦСКА уж очень плох, чему подтверждением стал последний матч против СКА. Да и в том же победном матче с «Ак Барсом» на выезде армейцы не слишком часто подходили к чужим воротам — помогла лишь высокая реализация да игра вратаря Дмитрия Гамзина.
2. К чести Никитина, он не перекладывает вину на игроков, как делал, например, бывший уже наставник «Сибири» Вячеслав Буцаев. После матча против СКА Никитин сетовал на отсутствие эмоций, но при этом заявил, что претензии должны быть к тренеру. Тем не менее в ЦСКА никаких перестановок в тренерском штабе не планируется. А уж Никитина до конца сезона точно никто трогать не будет.
3. А вот Алексей Кудашов уже может выбирать себе новое место работы — в «Динамо» решили, что с ним больше не по пути. Впрочем, на мой взгляд, дело совсем не в Кудашове, и блеклая игра команды после его увольнения это подтверждает. У «Динамо» самый возрастной состав в лиге, а лидеры не становятся лучше с возрастом. Если сравнивать с прошлым сезоном, то сильнее выглядят, пожалуй, только защитник Пыленков и нападающий Сикьюра. И не скажешь ведь, что у «Динамо» плохой состав, но прошлогодний результат (выход в полуфинал) кажется максимумом для этой команды.
4. Непонятная ситуация в клубе поставила на «стоп» переговоры с рядом игроков, у которых после этого сезона заканчиваются контракты. В «Динамо» рассчитывали уже в ближайшее время договориться о новых соглашениях с защитником Кириллом Адамчуком и нападающими Джорданом Уилом и Артемом Ильенко, но переговоры приостановлены.
5. Главным тренером «Динамо» до конца сезона с большой долей вероятности останется Вячеслав Козлов, но неудачные результаты могут привести к незапланированным переменам. Насколько я слышал, у Романа Ротенберга нет большого желания становиться на тренерский мостик «Динамо» по ходу сезона, а кандидатура Зинэтулы Билялетдинова отпала еще в начале регулярного чемпионата. Но все ведь очень быстро меняется.
6. Выход в финал Кубка Гагарина в первый же сезон — большое достижение, и Бенуа Гру точно будут помнить в Челябинске. Но в нынешнем сезоне «Трактор» был очень далек от своего прошлогоднего состояния. Можно грустить из-за отъезда в НХЛ Шабанова, метаний Кравцова и профуканного менеджментом Фукале, но подбор игроков у челябинцев в любом случае серьезный. Чего стоит только подписание лучшего бомбардира прошлого сезона Джошуа Ливо. Но Гру внезапно поймал грусть по родным краям и покинул Танкоград, оставив команду на своего помощника Рафаэля Рише.
7. С большой долей вероятности именно Рише останется главным тренером челябинцев, а ему в ассистенты уже подписали опытного Евгения Корешкова. Наверняка он будет многое определять в игре «Трактора». Рише, несмотря на полтора сезона работы ассистентом Гру, очень молодой специалист, ему всего 31 год. Корешков же хорошо знаком, например, с Глотовым, Григоренко, Коромысловым, да и в целом уже давно работает в КХЛ. Не стоит исключать и его полноценного появления на посту главного тренера.
8. От подписания Криса Дригера были большие ожидания, но канадский вратарь и близко их не оправдал. В прошлом сезоне откровенно насмехались над ошибками Хантера Миски из московского «Динамо», и Дригер успешно заменил его в роли вратаря-мема. Совсем некстати пришлась травма Сергея Мыльникова, из-за которой и с Дригером расстаться не могли — во многом из-за этого не получилось провести переговоры по Александру Самонову.
9. В качестве одного из вариантов замены Дригера назывался норвежский вратарь Хенрик Хаукеланд, который выступает в Германии за «Страубинг». Но конкретных переговоров в «Тракторе» с ним не вели, да и привезти европейца сейчас крайне сложно. Пока, по информации «СЭ», у «Трактора» нет конкретного вратаря, которого они готовы подписать в ближайшее время, но два месяца до дедлайна еще есть. Восстановился и Мыльников: ему предоставляется отличный шанс стать номером один. Возможно, в «Тракторе» рассмотрят и вариант внутри лиги — в разное время клуб интересовался Филиппом Долгановым из «Нефтехимика» и Антоном Красоткиным из «Сибири».
10. «Локомотив» вернул себе лидерство в Западной конференции после уверенной победы над «Сибирью», но в целом к игре команды Боба Хартли очень много вопросов. Не слишком уверенно выглядит вратарь Даниил Исаев, но это скорее следствие в целом слабой игры команды в обороне, нежели регресс вратаря. Уже вовсю доносится информация о досрочном отъезде Хартли домой, но у руководства нет желания увольнять канадского тренера до конца сезона — не для этого тратили столько сил и средств на его приглашение. При этом и идти на поводу у Хартли в клубе не хотят.
11. С самого начала канадский специалист начал высказывать недовольство по составу — его не устраивали, например, защитник Рафиков, нападающие Никулин, Алексеев, Иванов. «Локомотив» трепетно относится к собственным воспитанникам, а прошлый сезон показал, что с таким подбором игроков можно выиграть Кубок Гагарина. Хартли же — временщик, и рушить ради его прихотей костяк в «Локомотиве» не собираются. При этом в клубе убрали его помощника Дмитрия Рябыкина — говорят, Боб был недоволен этим. Но пока все равно работает.
12. Удивительно, почему долго оставался без работы Дмитрий Кагарлицкий, который на минувшей неделе подписался в «Сочи» на 12 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона. А ведь игрок отказался от куда более выгодного предложения из «Адмирала», у которого более серьезные шансы на попадание в плей-офф. Сочинцам Кагарлицкий явно поможет, учитывая его опыт, но отставание от первой восьмерки у команды Дмитрия Михайлова уже приличное.
13. В североамериканской карьере вратаря Александра Георгиева в последние годы наметился спад, так что переезд в КХЛ может дать новый импульс россиянину с болгарскими корнями. При этом в главной российской лиге Георгиев никогда не играл, уехав из «Химика» в Финляндию в раннем возрасте. «Спартаку» новый вратарь просто необходим, а на рынке особого выбора не было — Георгиев в такой ситуации выглядит лучшей кандидатурой. Хотя и ждать чудес от него я бы не стал — по крайней мере в первое время.
14. Серия неудач заставила руководство «Спартака» пойти и на перестановки в тренерском штабе — команду покинули ассистировавшие главному тренеру Алексею Жамнову Игорь Кравчук и Алексей Ковалев, а из молодежной команды был поднят Олег Кваша. Уход отвечавшего за защитников Кравчука в целом логичен, а вот результативность атаки при Ковалеве традиционно была высокой.
15. СКА постепенно набирает ход и выправляет турнирное положение — во многом помогли новички и возвращение лидеров после травм. Находит свою игру Рокко Гримальди, который забивает три матча подряд, отлично выглядит Егор Савиков, держит уровень и ударное звено Воробьева. Но при этом работу на трансферном рынке СКА не заканчивает — в клубе хотят усилить позицию центрфорварда, да и в оборону один игрок не помешает. А вот Андрей Локтионов может покинуть состав армейцев.
16. Вячеслав Буцаев отказывался вернуть в «Сибирь» Тэйлора Бека, что в принципе логично — вряд ли они сработались бы. Но после увольнения Буцаева ничего не мешало вернуть Бека, который точно должен помочь новосибирцам — игроков такого уровня в команде сейчас просто нет. Вот только смущает то, что Бека подписали еще и на следующий сезон, да еще и на зарплату в 55 миллионов в год. Не забываем о токсичности в раздевалке, а кто будет тренировать «Сибирь» в дальнейшем, никто не знает.
17. «Сибирь» освободила средства в платежке благодаря обмену Владимира Ткачева в «Торпедо». За него получили нападающих Михаила Абрамова, Антона Косолапова и 15 миллионов рублей денежной компенсации. Пока все выглядит так, что в Новосибирске уже смотрят в будущее и потихоньку избавляются от дорогостоящих ветеранов, а приглашение Бека — исключение.
18. Сибиряки хотят расстаться и со Скоттом Уилсоном, которого предлагают другим клубам за символическую компенсацию в 1000 рублей. Канадец получает 60 миллионов в год, но его игра не впечатляет. Уилсон — более зависимый игрок, и с условным Ремпалом он был ярок, сам же он не способен создавать моменты. Да и в «Витязе» он был хорош в связке с Дереком Бараком. Идеальным вариантом для Уилсона было бы возвращение в «Салават», но уж слишком большая зарплата у канадца.
19. Евгений Кузнецов снова сел в запас «Магнитки», и это уже мало кого удивляет. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин уже дал понять, что не будет ставить игрока в состав из-за громкого имени, а действия Кузнецова его не устраивают. О расставании со знаменитым нападающим речи пока не идет, но сейчас сложно сказать, на сколько хватит терпения у Кузнецова. Быстрее кататься он вряд ли станет, а Разина не устраивает именно объем движения Евгения.
20. Уайатт Калинюк переехал в КХЛ только в это межсезонье, но уже успел побывать игроком четырех команд. Изначально его подписал «Витязь», но его расформировали, и тогда Калинюк оказался в «Ак Барсе». За казанцев защитник сыграл всего два матча, после чего стал частью обмена Александра Хмелевского из «Салавата» в «Ак Барс». В составе уфимцев Калинюк задержался на целых 18 матчей, правда, тренерский штаб «Салавата» не был впечатлен игрой канадца — тот же Ярослав Цулыгин выглядел куда сильнее. В итоге Калинюк оказался в составе «Шанхая», генменеджер которого Игорь Варицкий и вез его в «Витязь». Круг замкнулся, стало быть, в «Шанхае» Калинюк уж должен закрепиться.
21. Шелдон Ремпал после возвращения в «Салават Юлаев» стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ — его зарплата составляет 100 миллионов рублей в год. Но пока такой статус он не оправдывает: в шести матчах на его счету нет голов и всего две результативные передачи, при этом Ремпал довольно много ошибается в не самых сложных ситуациях. Вот только доверие к канадцу по-прежнему безграничное: Виктор Козлов по прошлому сезону прекрасно знает, на что способен Ремпал.
22. «Амур» пошумел на выезде, обыграв поочередно прошлогодних финалистов, «Трактор» и «Локомотив», с одинаковым счетом 6:4. Но вопрос с главным тренером команды остается открытым. Формально им продолжает числиться Александр Гальченюк — старший, который из-за болезни (а есть ли она на самом деле?) уже почти месяц отсутствует в расположении команды. «Амуром» же полноценно руководит Александр Андриевский, числящийся ассистентом главного тренера. Возвращение Гальченюка-старшего вроде бы и не планируется, но и о его увольнении не объявляют, да и ситуацию в клубе никак не комментируют.
23. Очередными новичками «Лады» стали отлично известные в КХЛ нападающие Тайлер Граовац и Томаш Юрчо. По моей информации, каждый из них заработает по 20 миллионов рублей до конца сезона. Оба в прошлом сезоне неплохо выглядели в «Куньлуне», но отсутствие спроса на них в межсезонье немного смущает. Да и возраст тоже — обоим прилично за 30. Остальные возрастные новички «Лады» пока не слишком помогают команде — Сергея Шумакова уже расторгли, Ефим Гуркин переведен в фарм-клуб, а Антон Бурдасов, Никита Сетдиков и Георгий Белоусов не слишком результативны. Впрочем, у «Лады» особых вариантов на рынке не было.
Артур Хайруллин