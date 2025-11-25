Уедет ли Хартли из «Локомотива»? Почему Кузнецов сидит в запасе «Магнитки»? Инсайды от Хайруллина

1. Если лет пять назад вы кому-то показали бы нынешнюю турнирную таблицу Западной конференции, вас могли бы увезти в психбольницу. Никто в здравом уме не мог бы и представить, что ЦСКА почти к середине регулярки может быть за пределами первой восьмерки. Тем более после возвращения на пост главного тренера Игоря Никитина. Быстрых результатов Никитин не давал и в «Локомотиве» — игрокам понадобилось какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Но ЦСКА уж очень плох, чему подтверждением стал последний матч против СКА. Да и в том же победном матче с «Ак Барсом» на выезде армейцы не слишком часто подходили к чужим воротам — помогла лишь высокая реализация да игра вратаря Дмитрия Гамзина.