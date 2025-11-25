«Спартак» подписал участника Матча звезд НХЛ. Но решит ли нынешний Георгиев проблемы команды?

Правда, есть и сомнения, станет ли этот союз успешным. Как минимум «Спартак» должен стать гораздо надежнее в обороне, к чему в данный момент нет совершенно никаких предпосылок. А дыры в защите могут поджечь другой фитиль в виде взрывного характера Георгиева. Самый яркий кейс — драка вратаря с защитником Тони ДеАнджело, когда оба выступали за «Рейнджерс». Причем американец рассказывал, что Георгиев ударил его первым.