«Спартак» подписал участника Матча звезд НХЛ. Но решит ли нынешний Георгиев проблемы команды?

Экс-вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо» подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и проблемы с вратарской линией — уже давно синонимы. Как только красно-белые ни жонглировали голкиперами, обрести надежную пару с очевидным первым вратарем и понятным бэкапом им никак не удавалось.

В этот сезон клуб вошел с парой Николаев — Загидулин. На всякий случай из «Сочи» выкупили еще и 20-летнего Евгения Волохина. Причем заплатили за него аж 25 миллионов рублей.

Ставка не сработала. К концу ноября больше красно-белых пропустила только «Сибирь», собравшая антирекордную серию из поражений. И в клубе решились на изменения во вратарской бригаде. Этот ход напрашивался: ни у одного из трех голкиперов процент отраженных бросков не превышает 90%.

Свой гнев направили на Дмитрия Николаева, что уже странно. У него единственного — положительный баланс побед и поражений, а также лучшая статистика. Да и зарплата у Николаева и Загидуллина практически идентичная. Но, несмотря на это, Дмитрий уехал в список отказов, а теперь формально находится в расположении «Химика».

Теперь в «Спартаке» решили сделать на ставку на Александра Георгиева. Голкипер уехал из России в 18 лет, будучи игроком «Химика». Поэтому в КХЛ права на него были закреплены за «Спартаком». Хоть и многие клубы лиги сейчас испытывают проблемы с вратарской линией, красно-белые не встретили никакой конкуренции.

Но поможет ли Георгиев «Спартаку»? Совсем недавно это был основной вратарь действующего обладателя Кубка Стэнли. В 2024 году Александр вообще участвовал в Матче звезд НХЛ и становился самым побеждающим вратарем лиги. Уехал бы он из Северной Америки в таком статусе? Совершенно точно нет.

Все испортил прошлый сезон. В первой половине, будучи игроком «Колорадо», Георгиев отражал лишь 87,4% бросков по своим воротам. После обмена в «Сан-Хосе» ситуация не улучшилась — лишь 87,5% сейвов. Летом россиянин оказался не нужен даже слабейшей команде НХЛ. Еще и приклеилось обидное прозвище Fourgiev из-за того, что он часто пропускал по четыре шайбы за матч.

Вообще голкиперами в НХЛ принято дорожить, поскольку надежного североамериканского вратаря найти очень непросто. Именно об этом свидетельствуют примеры Доминге, Дригера и Мартина. Но Георгиеву не повезло, что его кошмарный спад случился в контрактный год.

В межсезонье он отыскал вариант с «Баффало», но пробиться в основную команду не смог. После двух матчей Георгиева за «Рочестер» в АХЛ стороны решили прекратить сотрудничество. Тут же подвернулось отличное предложение в России.

Выглядит этот вариант, как win-win для обеих сторон: «Спартак» перестанет метаться с вратарями и найдет первого номера, а Георгиев снова сможет доказать свою состоятельность, причем в столице.

Правда, есть и сомнения, станет ли этот союз успешным. Как минимум «Спартак» должен стать гораздо надежнее в обороне, к чему в данный момент нет совершенно никаких предпосылок. А дыры в защите могут поджечь другой фитиль в виде взрывного характера Георгиева. Самый яркий кейс — драка вратаря с защитником Тони ДеАнджело, когда оба выступали за «Рейнджерс». Причем американец рассказывал, что Георгиев ударил его первым.

Безусловно, подписание Георгиева — это риск. Но в данном положении риск абсолютно оправданный. И если вратарь действительно заиграет, то руководство «Спартака» будет выглядеть максимально выигрышно на фоне коллег, приглашавших канадских вратарей.

Максим Клементьев