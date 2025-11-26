Ричмонд
«Спартак» прервал серию гостевых побед «Ак Барса» в КХЛ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Шайбу забросил Иван Морозов (48-я минута).

«Спартак» одержал вторую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Ак Барс» потерпел третье поражение в пяти последних играх в КХЛ. Команда впервые проиграла на выезде за последние четыре встречи в КХЛ. «Спартак» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. «Ак Барс» набрал 40 очков в 31 игре и занимает 2-е место на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 27 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Ак Барс» на следующий день дома сыграет с петербургским СКА.

Спартак
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
25.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7700 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артем Загидулин
Максим Арефьев
(00:00-57:17)
Максим Арефьев
(58:42-59:35)
2-й период
33:31
Александр Барабанов
37:01
Иван Морозов
3-й период
41:37
Командный штраф
44:27
Никита Ефремов
45:45
Командный штраф
47:15
Иван Морозов
(Герман Рубцов, Нэйтан Тодд)
54:13
Командный штраф
Статистика
Спартак
Ак Барс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит