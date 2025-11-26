«Спартак» прервал серию гостевых побед «Ак Барса» в КХЛ

Шайбу забросил Иван Морозов (48-я минута).
«Спартак» одержал вторую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Ак Барс» потерпел третье поражение в пяти последних играх в КХЛ. Команда впервые проиграла на выезде за последние четыре встречи в КХЛ. «Спартак» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. «Ак Барс» набрал 40 очков в 31 игре и занимает 2-е место на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 27 ноября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Ак Барс» на следующий день дома сыграет с петербургским СКА.
Алексей Жамнов
Анвар Гатиятулин
Артем Загидулин
Максим Арефьев
(00:00-57:17)
Максим Арефьев
(58:42-59:35)
33:31
Александр Барабанов
37:01
Иван Морозов
41:37
Командный штраф
44:27
Никита Ефремов
45:45
Командный штраф
47:15
Иван Морозов
(Герман Рубцов, Нэйтан Тодд)
54:13
Командный штраф
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит