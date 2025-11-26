«Спартак» прервал серию гостевых побед «Ак Барса» в КХЛ

«Спартак» одержал вторую победу в шести последних матчах в КХЛ. «Ак Барс» потерпел третье поражение в пяти последних играх в КХЛ. Команда впервые проиграла на выезде за последние четыре встречи в КХЛ. «Спартак» поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 30 матчах. «Ак Барс» набрал 40 очков в 31 игре и занимает 2-е место на Востоке.