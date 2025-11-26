«Лада» в гостях победила «Сочи». Команды забросили 8 шайб на двоих

Нападающий Андрей Алтыбармакян оформил дубль в составе «Лады». Кроме него, по шайбе забили Артем Земченок, Райли Савчук и Никита Михайлов. В команде «Сочи» дубль на свой счет записал форвард Макс Эллис, который открыл счет уже на второй минуте, а еще одну шайбу забросил Сергей Попов.