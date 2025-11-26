«Лада» в гостях победила «Сочи». Команды забросили 8 шайб на двоих

Нападающий Андрей Алтыбармакян оформил дубль в составе «Лады». Кроме него, по шайбе забили Артем Земченок, Райли Савчук и Никита Михайлов. В команде «Сочи» дубль на свой счет записал форвард Макс Эллис, который открыл счет уже на второй минуте, а еще одну шайбу забросил Сергей Попов.
«Лада» имеет в своем активе 23 очка и занимает 10-е место в Западной конференции. На счету «Сочи» 19 очков и 11-я позиция.
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
25.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3642 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Павел Десятков
Вратари
Илья Самсонов
(00:00-24:13)
Иван Бочаров
Павел Хомченко
(c 24:13)
1-й период
01:07
Макс Эллис
(Рафаэль Бикмуллин, Кэмерон Ли)
14:25
Артем Земченок
(Мак Холлоуэлл, Никита Сетдиков)
17:37
Жан-Кристоф Боден
17:54
Андрей Алтыбармакян
(Георгий Белоусов, Алекс Коттон)
2-й период
20:35
Райли Савчук
(Никита Михайлов, Алекс Коттон)
22:17
Андрей Алтыбармакян
(Никита Сетдиков, Алекс Коттон)
27:41
Никита Михайлов
(Виктор Антипин, Артем Земченок)
32:50
Даниил Сероух
35:25
Макс Эллис
(Дмитрий Кагарлицкий)
3-й период
54:18
Андрей Чивилев
55:09
Алекс Коттон
55:29
Сергей Попов
(Артур Тянулин, Даниил Сероух)
56:32
Рафаэль Бикмуллин
Статистика
Сочи
Лада
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит