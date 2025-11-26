Суперкамбэк и сумасшедший автогол на последней секунде. «Авангард» и «Нефтехимик» выдали матч сезона

«Авангард» приехал в Нижнекамск с отличным настроем. Омский клуб смог выбраться из мини-кризиса и одержал четыре победы подряд. Причем среди побежденных оказались «Трактор» и «Торпедо». У «Нефтехимика» же, наоборот, дела расклеились — четыре поражения подряд и два из них домашние.
После первого периода складывалось полное впечатление, что серии обеих команд продолжатся. На гол Никиты Хоружева дважды ответил Максим Лажуа: обе шайба защитник омского клуба забросил в большинстве. А в концовке первого игрового отрезка отличился еще и воспитанник «Нефтехимика» Наиль Якупов.
Возвращение после травмы для Якупова выдалось непростым: в трех матчах он не набрал ни одного очка, хоть и проводил в среднем по 14 минут на льду.
Зато прорвало Наиля на родной земле: после гола в первом периоде он оформил еще одну шайбу и ассист во втором игровом отрезке. За 24 минуты до финальной сирены омский клуб вел со счетом 5:2. Кажется, ни у кого не оставалось сомнений, что коллектив Ги Буше доведет этот матч до победного конца.
Ни у кого, кроме игроков «Нефтехимика». Менее 60 секунд после гола Якупова понадобилось Ивану Николишину, чтобы вернуть паритет в две шайбы. У 29-летнего форварда в этом сезоне только два гола, зато оба раза он поразил ворота своих бывших команд — «Барыса» и «Авангарда».
Еще один хайлайт случился в конце периода. Матвей Надворный запомнился уже в третьей игре подряд: в матче с «Ак Барсом» Александр Барабанов назвал его «крысой», в игре с «Салаватом Юлаевым» молодой форвард получил пятиминутное удаление, а в сегодняшней встрече он подрался с Иваном Игумновым.
Возможно, именно эта драка придала энергии игрокам «Нефтехимика»: на третий период они вышли, чтобы доминировать над своими оппонентами. Первым отличился Андрей Белозеров. Ему ассистировал Никита Артамонов, которого совсем недавно отправили в аренду из «Торпедо».
Отличный шанс, чтобы сравнять счет, «Нефтехимик» получил за 12 минут до финальной сирены: защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов получил пять минут штрафа за удар клюшкой. Воспользоваться им удалось только за 90 секунд до выхода на лед оштрафованного игрока. Спецбригада «Авангарда» явно «наелась» во время долгой смены в своей зоне, чем воспользовался Хоружев, нанеся бросок из центра зоны. Невероятные 5:5 за восемь минут до конца!
Но даже этот гол форварда «Нефтехимика» не стал последним в матче. Развязка оказалась максимально нереалистичной. Всего за 13 секунд до окончания третьего периода нижнекамский клуб неспешно перепасовывался в своей зоне. Объективно, все уже были согласны на ничью. Однако Белозеров получил шайбу в чужой зоне и решил отдать поперечный пас на своего партнера. Наверняка форвард «Нефтехимика» счастлив, что эту передачу решил перехватить Константин Окулов: шайба от его клюшки по невероятной траектории отправилась в ворота «Авангарда».
Сразу после победного гола еще один хайлайт подарил Игорь Гришин, запустивший «салют» прямо на скамейке «Нефтехимика».
Пожалуй, настолько огненный матч мог завершиться только таким голом за секунду до сирены.
Максим Клементьев