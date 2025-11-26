Суперкамбэк и сумасшедший автогол на последней секунде. «Авангард» и «Нефтехимик» выдали матч сезона

Но даже этот гол форварда «Нефтехимика» не стал последним в матче. Развязка оказалась максимально нереалистичной. Всего за 13 секунд до окончания третьего периода нижнекамский клуб неспешно перепасовывался в своей зоне. Объективно, все уже были согласны на ничью. Однако Белозеров получил шайбу в чужой зоне и решил отдать поперечный пас на своего партнера. Наверняка форвард «Нефтехимика» счастлив, что эту передачу решил перехватить Константин Окулов: шайба от его клюшки по невероятной траектории отправилась в ворота «Авангарда».