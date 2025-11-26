Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
1
:
Даллас
6
П1
39.00
X
10.50
П2
1.06
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Амур
П1
2.00
X
4.36
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.89
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
1
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
6
:
Авангард
5
П1
X
П2

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал яркое поражение от «Нефтехимика»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше дал комментарий по матчу с «Нефтехимиком», состоявшемуся в Нижнекамске во вторник, 25 ноября 2025 года.

Источник: БЕЛТА

Напомним, «Авангард» упорно шел вперед, постоянно реализовал большинство и долго вел в счете, но в итоге проиграл. К концу матча, во время 5-минутного удаления Ибрагимова хозяевам льда удалось сравнять счет, а на последней секунде игры Белозеров забил решающий гол. В итоге «Нефтехимик» сделал яркую победу со счетом 6:5.

«У нас было такое хорошее начало, держали игру под контролем, были впереди. И, к сожалению, те удаления, которые мы начали схватывать, нас очень сильно подвели. Соперник почувствовал кровь, и сравнял уже дальше игру», — сказал Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «ястребов» также добавил, что многое видел за свою карьеру, и в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне.

Добавим, следующий матч «Авангард» сыграет в четверг, 27 ноября 2025 года, на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Нефтехимик
6:5
1:3, 2:2, 3:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
25.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3343 зрителя
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
Никита Серебряков
1-й период
05:11
Никита Хоружев
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
05:24
Матвей Надворный
05:51
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
07:00
Булат Шафигуллин
07:55
Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
14:16
Андрей Белозеров
14:16
Майкл Маклауд
15:49
Наиль Якупов
(Василий Пономарев, Марсель Ибрагимов)
2-й период
20:18
Александр Волков
31:20
Джозеф Душак
32:22
Наиль Якупов
(Максим Лажуа, Никита Серебряков)
32:49
Артем Блажиевский
33:59
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Александр Дергачев)
35:20
Андрей Белозеров
36:11
Александр Волков
(Наиль Якупов, Василий Пономарев)
37:01
Иван Николишин
(Никита Попугаев, Артем Чмыхов)
37:01
Матвей Надворный
37:01
Иван Игумнов
37:01
Иван Игумнов
37:01
Иван Игумнов
3-й период
42:20
Динар Хафизуллин
47:39
Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Джозеф Душак)
48:11
Марсель Ибрагимов
51:42
Никита Хоружев
(Максим Федотов, Джозеф Душак)
59:59
Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Филипп Долганов)
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
17
20
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит