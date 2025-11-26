Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал яркое поражение от «Нефтехимика»

Напомним, «Авангард» упорно шел вперед, постоянно реализовал большинство и долго вел в счете, но в итоге проиграл. К концу матча, во время 5-минутного удаления Ибрагимова хозяевам льда удалось сравнять счет, а на последней секунде игры Белозеров забил решающий гол. В итоге «Нефтехимик» сделал яркую победу со счетом 6:5.
«У нас было такое хорошее начало, держали игру под контролем, были впереди. И, к сожалению, те удаления, которые мы начали схватывать, нас очень сильно подвели. Соперник почувствовал кровь, и сравнял уже дальше игру», — сказал Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.
Главный тренер «ястребов» также добавил, что многое видел за свою карьеру, и в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне.
Добавим, следующий матч «Авангард» сыграет в четверг, 27 ноября 2025 года, на выезде с магнитогорским «Металлургом».
Игорь Гришин
Ги Буше
Филипп Долганов
Никита Серебряков
05:11
Никита Хоружев
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
05:24
Матвей Надворный
05:51
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
07:00
Булат Шафигуллин
07:55
Максим Лажуа
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
14:16
Андрей Белозеров
14:16
Майкл Маклауд
15:49
Наиль Якупов
(Василий Пономарев, Марсель Ибрагимов)
20:18
Александр Волков
31:20
Джозеф Душак
32:22
Наиль Якупов
(Максим Лажуа, Никита Серебряков)
32:49
Артем Блажиевский
33:59
Герман Точилкин
(Максим Федотов, Александр Дергачев)
35:20
Андрей Белозеров
36:11
Александр Волков
(Наиль Якупов, Василий Пономарев)
37:01
Иван Николишин
(Никита Попугаев, Артем Чмыхов)
37:01
Матвей Надворный
37:01
Иван Игумнов
37:01
Иван Игумнов
37:01
Иван Игумнов
42:20
Динар Хафизуллин
47:39
Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Джозеф Душак)
48:11
Марсель Ибрагимов
51:42
Никита Хоружев
(Максим Федотов, Джозеф Душак)
59:59
Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Филипп Долганов)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит