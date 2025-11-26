«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Амур» в нынешнем сезоне КХЛ.

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У «Амура» голом отметился Иван Мищенко (19).
«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Амур» в очных противостояниях в нынешнем сезоне и вышел вперед по личным встречам — 2−1.
«Адмирал», набрав 28 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур» (28) располагается на одну позицию выше.
В следующем матче «Адмирал» 30 ноября примет минское «Динамо», а «Амур» в этот же день сыграет на своем льду с «Сочи».
Леонид Тамбиев
Александр Гальченюк
Адам Хуска
Максим Дорожко
05:55
Либор Шулак
18:17
Иван Мищенко
(Евгений Свечников, Ярослав Лихачев)
19:47
Александр Шепелев
26:41
Игорь Гераськин
(Аркадий Шестаков, Дмитрий Дерябин)
33:13
Александр Шепелев
35:35
Иван Мищенко
38:46
Дмитрий Дерябин
38:46
Виктор Балдаев
41:37
Павел Шэн
43:13
Никита Тертышный
(Александр Шепелев, Кайл Олсон)
50:59
Алексей Соловьев
58:34
Владимир Брюквин
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит