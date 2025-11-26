Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
38.00
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.55
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.47
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
27.11
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.70
П2
6.19
Хоккей. НХЛ
27.11
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Даллас
8
П1
X
П2

«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Амур» в нынешнем сезоне КХЛ

«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Амур» в нынешнем сезоне КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У «Амура» голом отметился Иван Мищенко (19).

«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Амур» в очных противостояниях в нынешнем сезоне и вышел вперед по личным встречам — 2−1.

«Адмирал», набрав 28 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Амур» (28) располагается на одну позицию выше.

В следующем матче «Адмирал» 30 ноября примет минское «Динамо», а «Амур» в этот же день сыграет на своем льду с «Сочи».

Адмирал
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
26.11.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5302 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Александр Гальченюк
Вратари
Адам Хуска
Максим Дорожко
1-й период
05:55
Либор Шулак
18:17
Иван Мищенко
(Евгений Свечников, Ярослав Лихачев)
19:47
Александр Шепелев
2-й период
26:41
Игорь Гераськин
(Аркадий Шестаков, Дмитрий Дерябин)
33:13
Александр Шепелев
35:35
Иван Мищенко
38:46
Дмитрий Дерябин
38:46
Виктор Балдаев
3-й период
41:37
Павел Шэн
43:13
Никита Тертышный
(Александр Шепелев, Кайл Олсон)
50:59
Алексей Соловьев
58:34
Владимир Брюквин
Статистика
Адмирал
Амур
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит