Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.65
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
2
:
СКА
3
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.80
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.51
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
27.11
Вашингтон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
27.11
Детройт
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
27.11
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.69
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
27.11
Коламбус
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.50
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
27.11
Тампа-Бэй
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.60
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.54
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
27.11
Чикаго
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
27.11
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.60
П2
6.27
Хоккей. НХЛ
27.11
Юта
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
27.11
Анахайм
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.66
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
27.11
Вегас
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.45
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
27.11
Сиэтл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
9
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Амур
1
П1
X
П2

Вратарь «Динамо» пропустит второй матч КХЛ на фоне слухов об обмене

Подъяпольского не включили в состав на игру с «Локомотивом». СЭ писал, что вратаря могут обменять, но в клубе назвали эту информацию бредом.

Источник: Соцсети

Основной голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский не вошел в состав на матч с чемпионом КХЛ ярославским «Локомотивом», сообщила пресс-служба клуба.

Игра пройдет 26 ноября в Москве.

Ворота «Динамо» будет защищать Максим Моторыгин, запасным стал 17-летний Владимир Селиванов.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 13, 26.11.2025, 19:30
Динамо М
1
Локомотив
0

Подъяпольский пропустил и предыдущую игру с хабаровским «Амуром» (4:2).

Ранее в среду гендиректор «Динамо» Сергей Сушко назвал «полнейшим бредом» информацию «Спорт-Экспресса» о том, что Подъяпольского могут обменять в другой клуб. «У московского “Динамо” заключен долгосрочный контракт с голкипером, мы полностью на него рассчитываем», — сказал он «Чемпионату».

Подъяпольский в этом сезоне провел 17 игр (из 29), пропуская в среднем 2,11 шайбы за матч.

«Динамо» 17 ноября уволило главного тренера Алексея Кудашова. Команда идет пятой в Западной конференции.