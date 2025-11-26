Ричмонд
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над «Северсталью»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0) в пользу гостей. В составе СКА дублями отметились Валентин Зыков (15-я и 60-я минуты) и Брендэн Лайпсик (23, 59), шайбы также забросили Матвей Поляков (5) и Джозеф Бландизи (37). У «Северстали» отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).

Ассистировавший Скоренову Данил Аймурзин продлил свою результативную серию до пяти матчей в КХЛ, Иванцов и хоккеисты СКА Тревор Мёрфи и Рокко Гримальди — до четырех.

СКА, набрав 32 очка, идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 42 баллами занимает второе место.

В следующем матче СКА 28 ноября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом», «Северсталь» в этот же день примет ярославский «Локомотив».

Северсталь
4:6
1:2, 3:2, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
26.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5175 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Вратари
Константин Шостак
(00:00-22:09)
Артемий Плешков
Александр Самойлов
(c 22:09)
1-й период
00:43
Владимир Грудинин
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
04:09
Матвей Поляков
(Пьеррик Дюбе, Андрей Педан)
06:23
Андрей Педан
09:32
Игорь Ларионов
14:04
Валентин Зыков
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
19:26
Матвей Поляков
2-й период
20:36
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Николай Чебыкин)
21:11
Никита Камалов
22:09
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди)
36:55
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендан Лайпсик)
37:52
Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Томас Грегуар)
39:07
Янни Калдис
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
3-й период
44:05
Сергей Плотников
58:15
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
58:33
Кирилл Танков
59:46
Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Бреннан Менелл)
Статистика
Северсталь
СКА
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит