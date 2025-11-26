Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над «Северсталью»

Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0) в пользу гостей. В составе СКА дублями отметились Валентин Зыков (15-я и 60-я минуты) и Брендэн Лайпсик (23, 59), шайбы также забросили Матвей Поляков (5) и Джозеф Бландизи (37). У «Северстали» отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).
Ассистировавший Скоренову Данил Аймурзин продлил свою результативную серию до пяти матчей в КХЛ, Иванцов и хоккеисты СКА Тревор Мёрфи и Рокко Гримальди — до четырех.
СКА, набрав 32 очка, идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, где «Северсталь» с 42 баллами занимает второе место.
В следующем матче СКА 28 ноября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом», «Северсталь» в этот же день примет ярославский «Локомотив».
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Константин Шостак
(00:00-22:09)
Артемий Плешков
Александр Самойлов
(c 22:09)
00:43
Владимир Грудинин
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
04:09
Матвей Поляков
(Пьеррик Дюбе, Андрей Педан)
06:23
Андрей Педан
09:32
Игорь Ларионов
14:04
Валентин Зыков
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
19:26
Матвей Поляков
20:36
Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Николай Чебыкин)
21:11
Никита Камалов
22:09
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди)
36:55
Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендан Лайпсик)
37:52
Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Томас Грегуар)
39:07
Янни Калдис
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
44:05
Сергей Плотников
58:15
Брендан Лайпсик
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
58:33
Кирилл Танков
59:46
Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Бреннан Менелл)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит