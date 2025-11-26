Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над «Северсталью»

Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0) в пользу гостей. В составе СКА дублями отметились Валентин Зыков (15-я и 60-я минуты) и Брендэн Лайпсик (23, 59), шайбы также забросили Матвей Поляков (5) и Джозеф Бландизи (37). У «Северстали» отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).