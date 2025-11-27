Ричмонд
«Авангард» благодаря 59 сейвам Серебрякова обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Авангард» победил «Металлург» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» дома уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в четверг в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Артем Блажиевский (4-я минута), Василий Пономарев (11) и Эндрю Потуральски (51). У «Металлурга» отличился Сергей Толчинский (36).

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков отразил 59 из 60 бросков. Главный тренер омичей канадец Ги Буше одержал свою 50-ю победу в КХЛ.

«Металлург» (48 очков) продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. «Авангард» (41) поднялся на вторую строчку.

В следующем матче «Металлург» примет астанинский «Барыс» 29 ноября, «Авангард» 4 декабря дома сыграет с «Сочи».

В другом матче «Салават Юлаев» в Уфе обыграл «Барыс» со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1).

Металлург Мг
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Ги Буше
Вратари
Илья Набоков
(00:00-54:12)
Никита Серебряков
Илья Набоков
(55:48-56:55)
Илья Набоков
(59:13-59:24)
1-й период
03:32
Артем Блажиевский
(Александр Волков)
10:52
Василий Пономарев
(Игорь Мартынов, Дмитрий Рашевский)
18:29
Джозеф Чеккони
2-й период
35:49
Сергей Толчинский
(Руслан Исхаков, Илья Набоков)
36:52
Клим Костин
37:05
Майкл Маклауд
3-й период
50:17
Эндрю Потуральски
(Джованни Фьоре, Артем Блажиевский)
54:12
Дамир Шарипзянов
55:48
Руслан Исхаков
56:55
Майкл Маклауд
59:25
Эндрю Потуральски
Статистика
Металлург Мг
Авангард
Штрафное время
2
12
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит