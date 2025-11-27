«Барыс» развалился после 3:1 и проиграл 4:7 в матче КХЛ

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев. При этом гости вели 2:0 и 3:1, но умудрились упустить преимущество и позволить сопернику добыть волевую победу.
В составе астанчан отличились Макс Уиллман (12-я минута, 44-я), Майкл Веккьоне (14-я) и Райли Уолш (28-я). У уфимцев шайбы забросили Девин Броссо (18-я, 59-я), Шелдон Ремпал (29-я, 45-я), Джек Родуолд (34-я), Александр Хохлачёв (41-я) и Артём Пименов (58-я).
Благодаря этому успеху «Салават Юлаев» набрал 27 очков и поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции, сместив «Барыс» (27) на десятую строчку.
Напомним, что «Барыс» завершит выездную серию играми против магнитогорского «Металлурга» (29 ноября) и новосибирской «Сибири» (1 декабря).
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Семен Вязовой
Андрей Шутов
(00:00-57:34)
Андрей Шутов
(c 58:11)
11:22
Макс Уиллман
(Всеволод Логвин, Тайс Томпсон)
13:02
Майк Веккионе
(Артем Королев, Дмитрий Бреус)
16:09
Майк Веккионе
17:02
Девин Броссо
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
18:24
Денис Ян
26:22
Денис Ян
27:04
Райлли Уолш
(Семен Симонов, Майк Веккионе)
27:56
Артем Королев
29:00
Шелдон Ремпал
(Джек Родуолд, Дин Стюарт)
32:24
Семен Симонов
33:10
Тамирлан Гайтамиров
33:18
Джек Родуолд
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
40:33
Александр Хохлачев
(Дин Стюарт, Джек Родуолд)
43:40
Макс Уиллман
(Всеволод Логвин)
44:56
Шелдон Ремпал
(Артем Пименов)
54:09
Эмиль Галимов
57:19
Артем Пименов
(Егор Сучков)
58:11
Девин Броссо
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит