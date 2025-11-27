В «Барысе» нашли объяснение упущенной победе в матче КХЛ

«Игра весёлая получилась. Особенно с нашей стороны. Хороший первый период, неплохое начало второго. Но потом такие вот не очень хорошие, неоправданные удаления. Хотя, с моей точки зрения, когда с игрока срывают шлем рукой, обычно дают две минуты. Но это не значит, что игрок должен в этой ситуации не бежать на скамейку. Здесь, видимо, видимо, другая ситуация была. Это два основных момента, когда “Салават” сравнял, это два основных удаления, которые привели к такому результату.