«Наша проблема — в отсутствии команды». Никитин — о кризисе ЦСКА

— А беспорядок — это следствие менталитета. Когда беспорядок происходит в голове, это отражается на игре. Команда — это не просто 20 человек, которые сидят в одной раздевалке. Это люди, которые могут поругаться между собой, простить друг друга, которые готовы исправить ошибку партнера самозабвенно и без назидания тренера. У нас пока этого нет. Поэтому ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело — делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового.