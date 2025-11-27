Ричмонд
Дубль Ружички принес «Спартаку» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

«Спартак» победил «Автомобилист» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Спартака» шайбы забросили Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста (18), ассистировавший ему Рид Буше продлил свою результативную серию (3 гола + 3 передачи) до четырех встреч.

Защитник екатеринбургской команды Ярослав Бусыгин сыграл 200-й матч в КХЛ. В качестве запасного вратаря на игру был заявлен экс-хоккеист «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, он подписал контракт со «Спартаком» 25 ноября.

«Спартак», набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 35 баллами располагается на четвертом месте на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 29 ноября примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».

В другом матче московский ЦСКА одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).

Спартак
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
27.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 7035 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Николай Заварухин
Вратари
Артем Загидулин
Владимир Галкин
(00:00-59:06)
1-й период
17:56
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Анатолий Голышев)
18:22
Даниил Орлов
(Адам Ружичка, Никита Коростелев)
18:48
Никита Трямкин
2-й период
21:21
Джесси Блэкер
21:48
Адам Ружичка
(Данил Пивчулин, Михаил Мальцев)
30:47
Никита Коростелев
34:20
Степан Хрипунов
3-й период
45:44
Андрей Миронов
51:56
Иван Морозов
57:06
Адам Ружичка
(Герман Рубцов)
Статистика
Спартак
Автомобилист
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит