Дубль Ружички принес «Спартаку» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Спартака» шайбы забросили Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста (18), ассистировавший ему Рид Буше продлил свою результативную серию (3 гола + 3 передачи) до четырех встреч.
Защитник екатеринбургской команды Ярослав Бусыгин сыграл 200-й матч в КХЛ. В качестве запасного вратаря на игру был заявлен экс-хоккеист «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, он подписал контракт со «Спартаком» 25 ноября.
«Спартак», набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 35 баллами располагается на четвертом месте на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 29 ноября примет тольяттинскую «Ладу». «Автомобилист» в этот же день сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».
В другом матче московский ЦСКА одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2).
Алексей Жамнов
Николай Заварухин
Артем Загидулин
Владимир Галкин
(00:00-59:06)
17:56
Стефан Да Коста
(Рид Буше, Анатолий Голышев)
18:22
Даниил Орлов
(Адам Ружичка, Никита Коростелев)
18:48
Никита Трямкин
21:21
Джесси Блэкер
21:48
Адам Ружичка
(Данил Пивчулин, Михаил Мальцев)
30:47
Никита Коростелев
34:20
Степан Хрипунов
45:44
Андрей Миронов
51:56
Иван Морозов
57:06
Адам Ружичка
(Герман Рубцов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит