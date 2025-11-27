Дубль Ружички принес «Спартаку» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Спартака» шайбы забросили Даниил Орлов (19-я минута) и Адам Ружичка (22, 58). У «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста (18), ассистировавший ему Рид Буше продлил свою результативную серию (3 гола + 3 передачи) до четырех встреч.