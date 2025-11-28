«Трактор» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). У «Трактора» дубли оформили Виталий Кравцов (19-я и 22-я минуты) и Джошуа Ливо (2, 57), по разу отличились Логан Дэй (33) и Григорий Дронов (43). Единственную шайбу «Сочи» забросил Уильям Биттен (39).