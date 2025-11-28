«Трактор» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» дома нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). У «Трактора» дубли оформили Виталий Кравцов (19-я и 22-я минуты) и Джошуа Ливо (2, 57), по разу отличились Логан Дэй (33) и Григорий Дронов (43). Единственную шайбу «Сочи» забросил Уильям Биттен (39).
«Трактор» одержал 600-ю победу в КХЛ, челябинская команда набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (19) по-прежнему замыкает таблицу Западной конференции.
В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром» 30 ноября, «Трактор» на следующий день в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».
Рафаэль-Пьер Рише
Дмитрий Михайлов
Савелий Шерстнев
Павел Хомченко
01:04
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
13:24
Даниил Сероух
18:16
Виталий Кравцов
(Семен Дер-Аргучинцев, Василий Глотов)
21:39
Виталий Кравцов
(Джош Ливо, Михаил Григоренко)
32:04
Логан Дэй
(Андрей Никонов, Александр Рыков)
38:36
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
42:56
Григорий Дронов
(Логан Дэй, Владимир Жарков)
56:42
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
