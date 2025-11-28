«Трактор» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
7.17
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
2
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.80
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
23:30
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.54
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
29.11
Айлендерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.11
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.50
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
29.11
Баффало
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
29.11
Вегас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.76
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.11
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.48
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.11
Сент-Луис
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.11
Флорида
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.60
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
29.11
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
29.11
Каролина
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.92
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
29.11
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Трактор» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

«Трактор» со счетом 6:1 обыграл «Сочи» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» дома нанес поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). У «Трактора» дубли оформили Виталий Кравцов (19-я и 22-я минуты) и Джошуа Ливо (2, 57), по разу отличились Логан Дэй (33) и Григорий Дронов (43). Единственную шайбу «Сочи» забросил Уильям Биттен (39).

«Трактор» одержал 600-ю победу в КХЛ, челябинская команда набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (19) по-прежнему замыкает таблицу Западной конференции.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром» 30 ноября, «Трактор» на следующий день в гостях встретится с череповецкой «Северсталью».

Трактор
6:1
2:0, 2:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Дмитрий Михайлов
Вратари
Савелий Шерстнев
Павел Хомченко
1-й период
01:04
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
13:24
Даниил Сероух
18:16
Виталий Кравцов
(Семен Дер-Аргучинцев, Василий Глотов)
2-й период
21:39
Виталий Кравцов
(Джош Ливо, Михаил Григоренко)
32:04
Логан Дэй
(Андрей Никонов, Александр Рыков)
38:36
Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
3-й период
42:56
Григорий Дронов
(Логан Дэй, Владимир Жарков)
56:42
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Григорий Дронов)
Статистика
Трактор
Сочи
Штрафное время
0
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит