Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.20
П2
7.17
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
2
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.80
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
23:30
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.54
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
29.11
Айлендерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.11
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.50
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
29.11
Баффало
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
29.11
Вегас
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.76
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
29.11
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.48
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
29.11
Сент-Луис
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
29.11
Флорида
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.60
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
29.11
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.56
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
29.11
Каролина
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.92
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
29.11
Коламбус
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.43
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
29.11
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
29.11
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.40
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Сочи
1
П1
X
П2

Форвард «Нефтехимика» установил рекорд КХЛ по матчам подряд за один клуб

Евгений Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенов из «Авангарда».

Источник: РБК Спорт

Форвард нижнекамского «Нефтехимика» Евгений Митякин установил новый рекорд в КХЛ.

27-летний нападающий вышел на лед в игре регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» — это его 292-й матч подряд за «Нефтехимик». Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.

Митякин выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 32 матча и набрал 23 (14+9) очка.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка в 32 матчах.