Форвард «Нефтехимика» установил рекорд КХЛ по матчам подряд за один клуб

27-летний нападающий вышел на лед в игре регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» — это его 292-й матч подряд за «Нефтехимик». Митякин побил рекорд КХЛ Кирилла Семенова (291, «Авангард») по матчам подряд за одну команду.