На матче «Шанхайских драконов» вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии

На матче «Шанхайских драконов» в КХЛ вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Организаторы домашнего матча нижнекамского «Нефтехимика» против китайского клуба «Шанхайские драконы» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии.

«Нефтехимик» принимает «Шанхайских драконов» в пятницу.

Перед началом встречи во время традиционного проигрывания национальных гимнов вместо гимна Китая прозвучал гимн Белоруссии. Диктор на арене сообщил, что по техническим причинам воспроизведение гимна КНР невозможно.

«Шанхайские драконы» в сезоне-2025/26 проводят домашние матчи в Санкт-Петербурге. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар».

Нефтехимик
7:5
0:0, 0:0, 0:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена
Главные тренеры
Игорь Гришин
Жерар Галлан
Вратари
Филипп Долганов
Андрей Тихомиров
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит