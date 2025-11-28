На матче «Шанхайских драконов» вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Организаторы домашнего матча нижнекамского «Нефтехимика» против китайского клуба «Шанхайские драконы» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вместо гимна Китая включили гимн Белоруссии.
«Нефтехимик» принимает «Шанхайских драконов» в пятницу.
Перед началом встречи во время традиционного проигрывания национальных гимнов вместо гимна Китая прозвучал гимн Белоруссии. Диктор на арене сообщил, что по техническим причинам воспроизведение гимна КНР невозможно.
«Шанхайские драконы» в сезоне-2025/26 проводят домашние матчи в Санкт-Петербурге. Команда выступает в лиге с сезона-2016/17, ранее она носила название «Куньлунь Ред Стар».
Игорь Гришин
Жерар Галлан
Филипп Долганов
Андрей Тихомиров
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
