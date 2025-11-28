Ричмонд
«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ с 12 шайбами

«Нефтехимик» дома обыграл «Шанхайских драконов» со счетом 7:5 в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 7:5 (1:2, 2:1, 4:2) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю сделали Андрей Белозеров (21-я и 45-я минуты) и Григорий Селезнев (10, 60), также по шайбе забросили Артем Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У «Шанхая» хет-трик оформил Кевин Лабанк (20, 47, 50), а по одному разу отличились Райан Спунер (19) и Остин Вагнер (31).

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин провел 292-й матч подряд за клуб из Нижнекамска, он побил рекорд лиги по играм кряду за одну команду, который принадлежал нападающему Кириллу Семенову (291 матч в составе «Авангарда»).

«Шанхайские драконы» проиграли третий матч в КХЛ подряд и идут на седьмой строчке в таблице Западной конференции с 33 очками. «Нефтехимик», набрав 35 баллов, располагается на четвертом месте на Востоке.

В следующем матче «Нефтехимик» 5 декабря примет магнитогорский «Металлург», а «Шанхайские драконы» 30 ноября на выезде встретятся с казанским «Ак Барсом».

Нефтехимик
7:5
1:2, 2:1, 4:2
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3538 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Жерар Галлан
Вратари
Филипп Долганов
Андрей Тихомиров
(00:00-57:44)
Андрей Тихомиров
(c 59:15)
1-й период
09:25
Александр Дергачев
09:45
Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
13:42
Артем Чмыхов
17:46
Максим Федотов
18:15
Райан Спунер
(Ник Меркли, Гейдж Куинни)
19:13
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Уайет Калинюк)
2-й период
20:30
Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Артем Сериков)
23:29
Райли Саттер
24:59
Артем Сериков
(Данил Юртайкин, Евгений Митякин)
30:56
Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
37:34
Дойл Сомерби
3-й период
40:55
Владислав Барулин
(Джозеф Душак, Данил Юртайкин)
41:15
Лука Профака
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
42:40
Адам Кленденинг
43:14
Уилл Райлли
44:21
Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
46:25
Лука Профака
46:52
Кевин Лабанк
(Райан Спунер)
49:57
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни, Ник Меркли)
52:34
Трой Джозефс
59:15
Григорий Селезнев
(Филипп Долганов, Герман Точилкин)
59:29
Остин Вагнер
59:29
Остин Вагнер
Статистика
Нефтехимик
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит