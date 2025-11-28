«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ с 12 шайбами

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 7:5 (1:2, 2:1, 4:2) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю сделали Андрей Белозеров (21-я и 45-я минуты) и Григорий Селезнев (10, 60), также по шайбе забросили Артем Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У «Шанхая» хет-трик оформил Кевин Лабанк (20, 47, 50), а по одному разу отличились Райан Спунер (19) и Остин Вагнер (31).