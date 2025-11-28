«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских драконов» в матче КХЛ с 12 шайбами

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 7:5 (1:2, 2:1, 4:2) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю сделали Андрей Белозеров (21-я и 45-я минуты) и Григорий Селезнев (10, 60), также по шайбе забросили Артем Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У «Шанхая» хет-трик оформил Кевин Лабанк (20, 47, 50), а по одному разу отличились Райан Спунер (19) и Остин Вагнер (31).
Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин провел 292-й матч подряд за клуб из Нижнекамска, он побил рекорд лиги по играм кряду за одну команду, который принадлежал нападающему Кириллу Семенову (291 матч в составе «Авангарда»).
«Шанхайские драконы» проиграли третий матч в КХЛ подряд и идут на седьмой строчке в таблице Западной конференции с 33 очками. «Нефтехимик», набрав 35 баллов, располагается на четвертом месте на Востоке.
В следующем матче «Нефтехимик» 5 декабря примет магнитогорский «Металлург», а «Шанхайские драконы» 30 ноября на выезде встретятся с казанским «Ак Барсом».
Игорь Гришин
Жерар Галлан
Филипп Долганов
Андрей Тихомиров
(00:00-57:44)
Андрей Тихомиров
(c 59:15)
09:25
Александр Дергачев
09:45
Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
13:42
Артем Чмыхов
17:46
Максим Федотов
18:15
Райан Спунер
(Ник Меркли, Гейдж Куинни)
19:13
Кевин Лабанк
(Адам Кленденинг, Уайет Калинюк)
20:30
Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Артем Сериков)
23:29
Райли Саттер
24:59
Артем Сериков
(Данил Юртайкин, Евгений Митякин)
30:56
Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
37:34
Дойл Сомерби
40:55
Владислав Барулин
(Джозеф Душак, Данил Юртайкин)
41:15
Лука Профака
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
42:40
Адам Кленденинг
43:14
Уилл Райлли
44:21
Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
46:25
Лука Профака
46:52
Кевин Лабанк
(Райан Спунер)
49:57
Кевин Лабанк
(Гейдж Куинни, Ник Меркли)
52:34
Трой Джозефс
59:15
Григорий Селезнев
(Филипп Долганов, Герман Точилкин)
59:29
Остин Вагнер
59:29
Остин Вагнер
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит