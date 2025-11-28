«Ак Барс» прервал победную серию СКА в КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл петербургский СКА со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Илья Сафонов (25), Артем Галимов (38), Илья Карпухин (42) и Никита Дыняк (51). У проигравших дубль сделал Брендан Лайпсик (23, 51).
У СКА прервалась трехматчевая победная серия.
«Ак Барс» набрал 42 очка в 32 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 32 очками в 29 встречах расположился на восьмой строчке на Западе.
В следующем матче «Ак Барс» 30 ноября примет «Шанхай Дрэгонс», СКА 2 декабря в гостях сыграет с «Локомотивом».
Другие результаты игрового дня в КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 6:1
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шанхай Дрэгонс» — 7:5
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 1:2
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
28.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8517 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Ларионов
Вратари
Тимур Билялов
Сергей Иванов
1-й период
03:24
Дмитрий Яшкин
(Илья Карпухин, Александр Барабанов)
09:45
Андрей Педан
16:39
Дмитрий Яшкин
16:39
Джозеф Бландизи
19:35
Пьеррик Дюбе
2-й период
22:36
Брендан Лайпсик
(Маркус Филлипс)
23:42
Командный штраф
24:22
Кирилл Семенов
24:38
Илья Сафонов
(Степан Фальковский, Артем Галимов)
27:47
Алексей Марченко
28:38
Валентин Зыков
35:12
Игнат Лутфуллин
37:20
Артем Галимов
3-й период
41:10
Илья Карпухин
(Артем Галимов, Алексей Марченко)
50:02
Никита Дыняк
(Константин Лучевников, Артур Бровкин)
50:30
Брендан Лайпсик
(Джозеф Бландизи)
57:35
Илья Сафонов
Статистика
Ак Барс
СКА
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
