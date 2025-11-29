«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Денежкина дубль

Голы гостей забили Максим Денежкин (дубль), Егор Черников и Александр Шаров, на счету которого также результативная передача.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Антон Косолапов и еще одну шайбу забросил Илья Федотов.
«Автомобилист» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 21 баллом остается на последней строчке.
Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет 3 декабря против «Металлурга», а новосибирцы 1 декабря сыграют против «Барыса».
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11224 зрителя
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Вратари
Антон Красоткин
Евгений Аликин
1-й период
11:01
Дмитрий Юдин
17:49
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Юрий Паутов)
18:34
Максим Осипов
2-й период
24:03
Егор Черников
(Никита Шашков, Дмитрий Юдин)
24:34
Илья Федотов
24:34
Максим Осипов
25:50
Семен Кизимов
27:07
Егор Косачев
(Чэйз Приски)
3-й период
44:31
Илья Федотов
(Семен Кокаулин)
50:36
Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Никита Трямкин)
59:50
Максим Денежкин
(Александр Шаров)
Статистика
Сибирь
Автомобилист
Штрафное время
5
11
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит