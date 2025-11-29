Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
1
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.40
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.71
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
30.11
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.50
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
30.11
Нэшвилл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.50
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
30.11
Питтсбург
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
30.11
Миннесота
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
30.11
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.33
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Юта
3
П1
X
П2

«Автомобилист» обыграл «Сибирь», у Денежкина дубль

«Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

Источник: ХК "Автомобилист"

Голы гостей забили Максим Денежкин (дубль), Егор Черников и Александр Шаров, на счету которого также результативная передача.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Антон Косолапов и еще одну шайбу забросил Илья Федотов.

«Автомобилист» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 21 баллом остается на последней строчке.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет 3 декабря против «Металлурга», а новосибирцы 1 декабря сыграют против «Барыса».

Сибирь
2:4
0:1, 1:1, 1:2
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11224 зрителя
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Николай Заварухин
Вратари
Антон Красоткин
Евгений Аликин
1-й период
11:01
Дмитрий Юдин
17:49
Александр Шаров
(Алексей Бывальцев, Юрий Паутов)
18:34
Максим Осипов
2-й период
24:03
Егор Черников
(Никита Шашков, Дмитрий Юдин)
24:34
Илья Федотов
24:34
Максим Осипов
25:50
Семен Кизимов
27:07
Егор Косачев
(Чэйз Приски)
3-й период
44:31
Илья Федотов
(Семен Кокаулин)
50:36
Максим Денежкин
(Алексей Бывальцев, Никита Трямкин)
59:50
Максим Денежкин
(Александр Шаров)
Статистика
Сибирь
Автомобилист
Штрафное время
5
11
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит