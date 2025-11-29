Дубль Канцерова и три очка Силантьева принесли «Металлургу» победу над «Барысом»

У хозяев дубль оформил Роман Канцеров, 3 (1+2) очка набрал Дмитрий Силантьев, также по голу забили Валерий Орехов и Александр Петунин. За гостей шайбы забросили Максим Мухаметов и Тайс Томпсон.
«Металлург» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 27 баллами идет восьмым.
3 декабря «Магнитка» на выезде сыграет против «Автомобилиста», а команда из Астаны 1 декабря в гостях встретится с «Сибирью.».
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7036 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Михаил Кравец
Вратари
Илья Набоков
Андрей Шутов
1-й период
00:17
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Всеволод Логвин)
04:07
Мэйсон Морелли
04:18
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
10:33
Михаил Федоров
2-й период
24:10
Роман Канцеров
(Илья Набоков, Дмитрий Силантьев)
37:43
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Данила Паливко)
38:23
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
39:43
Даниил Вовченко
3-й период
48:50
Максим Мухаметов
50:26
Валерий Орехов
(Егор Коробкин, Сергей Толчинский)
54:59
Кирилл Савицкий
Статистика
Металлург Мг
Барыс
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
