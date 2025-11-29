«Металлург» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роман Канцеров (25-я и 39-я минуты), также по шайбе забросили Александр Петунин (5), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). У «Барыса» отметились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).
«Барыс» проиграл третий матч кряду в КХЛ и располагается на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 27 очков. «Металлург» (50), который третий раз по ходу сезона обыграл астанинский клуб, лидирует в таблице.
В следующем матче «Металлург» 3 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста», «Барыс» двумя днями ранее в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».
Андрей Разин
Михаил Кравец
Илья Набоков
Андрей Шутов
00:17
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Всеволод Логвин)
04:07
Мэйсон Морелли
04:18
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
10:33
Михаил Федоров
24:10
Роман Канцеров
(Илья Набоков, Дмитрий Силантьев)
37:43
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Данила Паливко)
38:23
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
39:43
Даниил Вовченко
48:50
Максим Мухаметов
50:26
Валерий Орехов
(Егор Коробкин, Сергей Толчинский)
54:59
Кирилл Савицкий
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит