Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
3
:
Лада
2
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.70
П2
14.50
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.00
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
30.11
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.50
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
30.11
Нэшвилл
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.50
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
30.11
Питтсбург
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
30.11
Миннесота
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.51
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
30.11
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.40
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
30.11
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.30
П2
5.38
Хоккей. НХЛ
30.11
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.85
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
5
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

«Металлург» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Дубль Канцерова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роман Канцеров (25-я и 39-я минуты), также по шайбе забросили Александр Петунин (5), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). У «Барыса» отметились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).

«Барыс» проиграл третий матч кряду в КХЛ и располагается на предпоследнем, десятом месте в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 27 очков. «Металлург» (50), который третий раз по ходу сезона обыграл астанинский клуб, лидирует в таблице.

В следующем матче «Металлург» 3 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста», «Барыс» двумя днями ранее в гостях встретится с новосибирской «Сибирью».

Металлург Мг
5:2
1:1, 3:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
29.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7036 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Михаил Кравец
Вратари
Илья Набоков
Андрей Шутов
1-й период
00:17
Тайс Томпсон
(Макс Уиллман, Всеволод Логвин)
04:07
Мэйсон Морелли
04:18
Александр Петунин
(Никита Михайлис, Робин Пресс)
10:33
Михаил Федоров
2-й период
24:10
Роман Канцеров
(Илья Набоков, Дмитрий Силантьев)
37:43
Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Данила Паливко)
38:23
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
39:43
Даниил Вовченко
3-й период
48:50
Максим Мухаметов
50:26
Валерий Орехов
(Егор Коробкин, Сергей Толчинский)
54:59
Кирилл Савицкий
Статистика
Металлург Мг
Барыс
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит