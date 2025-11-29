«Металлург» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Роман Канцеров (25-я и 39-я минуты), также по шайбе забросили Александр Петунин (5), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). У «Барыса» отметились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).