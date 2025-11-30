Дубль Борикова помог минскому «Динамо» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало четвертую победу кряду и вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков. «Адмирал» с 28 баллами располагается на восьмой позиции на Востоке. В следующем матче чемпионата минчане 2 декабря на выезде сыграют против хабаровского «Амура», «Адмирал» в этот же день примет «Сочи».