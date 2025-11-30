Ричмонд
Дубль Борикова помог минскому «Динамо» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

Минское «Динамо» победило «Адмирал» в матче КХЛ, где травмировался Шипачев.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде обыграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во Владивостоке, закончилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). В составе победителей шайбу забросил Виталий Пинчук (23), дубль оформил Егор Бориков (43, 44), также отличился Ксавье Уэлле (58). У «Адмирала» гол на счету Степана Старкова (53).

Словацкий вратарь «Адмирала» Адам Хуска провел свой 100-й матч в КХЛ. В прошедшей игре он отразил 34 броска.

В первом периоде встречи 38-летний форвард «Динамо» Вадим Шипачев получил повреждение после столкновения у борта с соперником и не вышел на площадку до конца матча. Он является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге (994).

Минское «Динамо» одержало четвертую победу кряду и вышло в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков. «Адмирал» с 28 баллами располагается на восьмой позиции на Востоке. В следующем матче чемпионата минчане 2 декабря на выезде сыграют против хабаровского «Амура», «Адмирал» в этот же день примет «Сочи».

В другом матче дня «Сочи» на выезде обыграл «Амур» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Южане прервали серию из трех поражений в КХЛ. Хабаровский клуб потерпел третье поражение кряду.

Адмирал
1:4
0:0, 0:1, 1:3
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
30.11.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5415 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Адам Хуска
(00:00-57:35)
Василий Демченко
Адам Хуска
(c 57:55)
1-й период
03:13
Дмитрий Дерябин
12:10
Николас Мелош
14:44
Даррен Дитц
2-й период
22:13
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
22:49
Никита Сошников
3-й период
40:40
Егор Петухов
42:07
Егор Бориков
(Даниил Липский, Андрей Стась)
42:07
Кайл Олсон
43:36
Егор Бориков
(Вадим Мороз, Ксавье Уэлле)
45:27
Николас Мелош
48:13
Марио Грман
52:41
Степан Старков
57:55
Ксавье Уэлле
(Андрей Стась)
Статистика
Адмирал
Динамо Мн
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Романов
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит